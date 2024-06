Ça ressemble à quoi, une journée avec Tesla, Michelin et Vulcania ? (vidéo Tesla Owners Day 2024)

Tesla Owners Day 2024 : un événement unique !

Sur place, on pouvait aussi se faire installer ses pneus (avec Allon-Pneus) :

... visiter le pavillon de l'innovation de Michelin :

...assister à des conférences :

S'entraîner à la conduite sur un simuleur professionnel :

des podcasts, comme les Doigts dans la Prise avec votre serviteur et notre cher Cédric Ingrand : Assis ter à

Souscrire à des assurances auto, changer votre pare-prise :

Aider le réseau de bornes à s'améliorer tout en gagnant des charges gratuites avec &Charge : avec &Charge :

Mac4Ever

Découvrir la borne Lektrico pour véhicule électrique :

Acheter des goodies inédits du ToD ou directement chez Tesla, présent sur place :

Faire des tonneaux avec AREA :

Squatter les jeux pour enfants :

Une soirée chez Vulcania

Enfin, la soirée s'est clôturée par un délicieux repas, ponctué d'un quizz (je suis arrivé 6e, mais toujours derrière TeslaGeek !) :

Comme vous pourrez le voir dans la vidéo ci-dessous, l'évènement est assez inédit en Europe, d'une part car il se déroule- mais surtout, de nombreux partenaires sont présents sur place(des fabricants de bornes, des accessoiristes, des services ad-hoc....)Pour ceux que ça intéresse, on avait(des réductions avec le code) :Enfin,, un endroit vraiment magique avec spectacles, attractions et même des magiciens !, tout le monde à pu profiter du moment à sa façon, et certains ne s'en sont pas privés :J'en profite pour, qui ont fait un travail vraiment magnifique Et gros big-up (ça se dit encore ça ?) au boss,tout au long de l'événement.