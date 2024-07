Tesla domine toujours BYD, malgré un début d'année difficile

De records en records

Tesla devant BYD

robotaxis

Il faut dire que le constructeur, et que les deux derniers trimestre font un peu pâle figure, avec des baisses de 9 et 5% respectivement depuis le début de l'année :Même si la baisse est assez sensible, il est déjà bon de rappeler que-une prédiction Muskienne dont tout le monde se moquait à l'époque de l'annonce.Ensuite, Tesla est, ce qui reste une performance honorable, qu'aucun constructeur traditionnel n'est parvenu à égaler pour l'instant, surtout avec seulement deux modèles, dont une berline !Enfin, n'oublions pas que. Imaginez un peu, Stellantis est à 54,69 Md EUR, Ford à 51,38 Md USD et Volkswagen à 58,64 Md EUR ! Ces récentes contre-performances ne semblent d'ailleurs pas trop inquiéter les investisseurs, puisque l'action Tesla a repris presque 8% suite à l'annonce des résultats, même si le cours de bourse reste en baisse sur l'année.Le constructeur reste un poids-lourd en Asie, mais peine à se développer en occident.Reste que, préférant se concentrer sur la conduite autonome et ses fameux, dont l'issue semble pour le moment incertaine, surtout en occident où la législation est encore peu permissive. Les voitures chinoises et même européenne excellent sur l'entrée de gamme, les citadines, des segments pour lesquels Tesla n'a encore rien à proposer.Enfin,, il est vrai que des modèles comme la BYD Seal ou même une Vinfast VF7/VF8, proposent aujourd'hui un niveau de qualité perçu assez inédit à ce segment de prix, avec un look un peu plus atypique. Des annonces sont toutefois prévues d'ici la fin de l'année, promet ce cher Elon Musk dont un van et une compacte ...