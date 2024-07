Que révèlent les résultats de Tesla ?

Des résultats nuancés

Des perspectives d'avenir !

montrer quelques choses

Retrouvez nos vidéos sur les Tesla

Au niveau des résultats de ce dernier trimestre, Tesla a enregistré un. Néanmoins, les revenus sont en légère hausse à 25,5 milliards de dollars contre 24,9 milliards l'an passé, dépassant les attentes des analystes de Wall Street.Plus précisément, les livraisons mondiales ont enregistré une baisse de 4,8 % (soit 443 956 véhicules livrés), succédant à une première chute de 8,5 % au premier trimestre. Pour tenter d'améliorer cette situation, la firme a lancéce qui a -a contrario- touché les bénéfices.. Mais le groupe doit faire face -à court terme- à des facteurs macroéconomiques externes, notamment une transition de la production de véhicules vers de nouveaux marchés.-actant au passage de nombreux licenciements à venir. Enfin, sans fournir de plus amples détails, Elon Musk a abordé la, en indiquant que les projets étaient toujours en cours avec un possible lancement pour le premier trimestre 2025. En revanche, la baisse tarifaire pourrait être moins importante que prévu. Notons que le nouveau roadster pourrait aussi arriver l'année prochaine...S'il n'est pas revenu sur les robots humanoïdes , il a évoqué. Annoncé pour le 8 août 2024, ce projet ambitieux et révolutionnaire doit encore obtenir des autorisations réglementaires (obligatoires pour les véhicules autonomes).Pour être opérationnel,(le système de conduite autonome de Tesla). Ce dernier est actuellement classé au niveau 2 d'autonomie SAE (avec une supervision continue et obligatoire du conducteur), ce qui n'est pas suffisant pour le robotaxi. Pour le moment, tout porte à croire que ce service ne sera pas pour tout de suite en EuropeAussi la présentation est désormais-sauf contre-ordre. Mais le roi du teasing a tout de même promis deà cette occasion, sans rentrer dans les détails. Ces aléas font qu'il est difficile de garantir un véritable calendrier. Et forcément cette incertitude n'est pas rassurante pour les marchés financiers.Ainsi le Nasdaq -qui comptabilise la plupart des grandes capitalisations de la tech- a dégringolé de 3,64%, tandis que le Dow Jones a cédé 1,25% et l'indice élargi S&P 500, 2,31%.