Tesla va-t-il recharger ses taxis autonomes sans fil ?

Cette image n'est pas du tout générée par IA, elle a été prise ce matin en banlieue de Nîmes (non c'est faux mais criez pas s'il vous plaît)

Estimation des paramètres pour la recharge sans fil

C'est quoi l'idée ?

Sélogène Royal, notre Elon Musk à nous, avait, elle, expérimenté l'inverse en Normandie, avec une route solaire (un fiasco).

Le brevet, tout simple à comprendre, qui a fuité sur X

Une innovation nécessaire pour gagner en rentabilité ?

Oui mais pas si simple

C’est dans un contexte d’attente de la présentation, très attendue, de son Robotaxi, prévue le 10 octobre 2024, qu’, laissant entrevoir l’avenir de la recharge des véhicules électriques. Cette innovation pourrait bien transformer la manière dont les VE interagissent avec l’infrastructure de recharge, tout en renforçant l’autonomie des véhicules.Pour rappel,. Il sera bientôt dévoilé à Burbank, en Californie. Initialement prévu en août, l’événement a été repoussé pour permettre une modification de conception et offrir à Tesla plus de temps pour dévoiler de nouvelles technologies. Parmi celles-ci, le système de recharge sans fil qu’on évoque ici pourrait bien jouer un rôle clé.Avec ce nouveau brevet, publié sur les réseaux sociaux et intitulé, Tesla introduit une solution parfaitement adaptée à l’autonomie complète des véhicules. Si le Robotaxi doit fonctionner sans intervention humaine,. En se garant sur un tapis de recharge, le véhicule pourrait recharger sa batterie sans que personne n’ait à intervenir, un atout majeur pour l’efficacité et la rentabilité d’une flotte autonome.Pour ceux que ça intéresse, le brevet est, il est donc tout à fait authentique.Dans les détails de ce brevet, on retrouve l’incorporation de. Ceux-ci garantissent que la chaleur générée pendant la recharge n’atteint pas des niveaux dangereux, optimisant ainsi la sécurité et l’efficacité du processus.Tesla s’attaque aussi à l’un des principaux obstacles de la recharge inductive : les fuites d’énergie. Un mécanisme de court-circuit permettrait de limiter les pertes et d’améliorer l’efficacité énergétique, rapprochant ainsi la recharge sans fil des performances de la recharge par câble. Le brevet explore aussi l’optimisation des circuits de recharge, réduisant, un enjeu crucial.L’introduction de la recharge sans fil pour le Robotaxi de Tesla vise donc à garantir que ces véhicules autonomes puissent fonctionner sans interruption, ce qui est essentiel pour maximiser leur temps d’utilisation (et donc la rentabilité du projet). Tesla pourrait prévoir d’intégrer ces tapis dans les parkings, les espaces publics ou même ses propres installations., un facteur déterminant pour assurer la rentabilité des services de transport autonome.Là où cela devient encore plus intéressant, c’est que cette technologie a également des implications pour les utilisateurs de VE grand public.: la complexité perçue de la recharge ( coucou TF1 ). En offrant une solution où le conducteur n’a qu’à garer sa voiture sur un tapis pour commencer à charger, Tesla rend l’utilisation de ce type de véhicules plus accessible et attrayante.Malgré son potentiel, la recharge sans fil présente encore des défis., notamment pour des flottes de grande taille comme celle du Robotaxi. De plus, les coûts initiaux d’installation de ces tapis de recharge pourraient constituer un obstacle, surtout si Tesla vise une adoption à grande échelle. Enfin, des questions réglementaires pourraient surgir, les infrastructures actuelles n’étant pas nécessairement adaptées à ce type de technologie. On attend donc de voir cela, avec une grande curiosité et impatience.