Qui veut acheter une voiture solaire LightYear CC01 à "seulement" 22 000€ ?

LightYear CC01 à seulement 22 000€ ?

Le véhicule n’a pas d’homologation de type et d’immatriculation de plaque d’immatriculation. Il s’agit de la première LightYear à être construite avec le châssis unique numéro 1. Informations techniques telles que spécifiées : Autonomie pratique : >1000 km, Autonomie de la batterie : 625 km (WLTP), Autonomie sur autoroute (à 110 km/h) : 560 km, Rendement solaire annuel : jusqu’à 11 000 km, (estimation basée sur le sud de l’Espagne, Batterie : 60 kWH, Vitesse maximale : 160 km/h, Pour plus d’informations sur le véhicule, consultez le PDF. Nous vous offrons la possibilité de venir voir ce véhicule les 13-14 et 15 septembre 2024 lors de l’événement Wheels Mariënwaerdt Concours d’Elegance Het Klooster 5, 4153 RR à Beesd. En dehors de ces jours, il est possible de voir le véhicule sur rendez-vous. C’est le jeudi 26 septembre à Apeldoorn. Si vous êtes intéressé par cette journée de visite, veuillez envoyer un e-mail à insolventie@tbauctions.com et vous inscrire.

En effet, le constructeur hollandais avait, faute de revenus suffisants, d'investisseurs, et sans doute de choix techniques discutables.Le constructeur misait aussi sur une grande surface solaire pour recharger les batteries, dont l'utilité était franchement discutable dans des pays occidentaux (peu de soleil, de l'électricité partout...), ce qui engendrait un design assez effilé, avec un Cx de 0.19.La mise en vente du prototype présente à la presse a de quoi étonner : il. Par ailleurs, malgré de bons rendements (autour de 22%), les panneaux solaires sont encore un peu faiblards pour alimenter une voiture via la surface de la toiture et même de la carrosserie. Actuellement, il faut environ 2 mètres carrés pour générer 400W en plein soleil, et un véhicule a besoin d'au moins 2000 à 3000W pour se charger de façon acceptable en plein soleil.Bref,, intéressés à poursuivre le développement. Quant aux particuliers, à moins de disposer de leur propre circuit automobile, ce genre d'acquisition n'aura d'autre choix que de rester au garage !