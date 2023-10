Adieu la voiture électrique solaire Lightyear !

Lightyear jette l'éponge

seulement

Une société de... panneaux solaires

Malheureusement,. La Lightyear 0 ne verra donc jamais le jour, tout comme la Lightyear 2, déclinaison plus abordable (40 000€) et qui avait pourtant rassemblé 20 000 précommandes.promis, il fallait vraiment y croire, surtout pour un bolide de170 chevaux.Quelques journalistes avaient tout de même pu essayer les prototypes l'an dernier, certains étant même assez emballés-avant de se rendre compte que la production réelle de ces installation serait assez dérisoire, même si la marque annonçait fièrement plus de 70Km récupérés en une journée dans des conditions idéales.. Le projet manquait apparemment d'investisseurs, car aucun des deux modèles ne sortira finalement des usines hollandaises. Née en 2016, Lightyear rejoint ainsi, qui n'auront pas réussi à dépasser le stade de simple prototypes.Attention, on ne parle pas de kits photovoltaïques à destination des habitations, mais bien de, comme ceux qui équipe déjà quelques Hyundai et rares modèles sur le marché.Reste qu'aujourd'hui, malgré de bons rendements (autour de 22%),et même de la carrosserie. Actuellement, il faut environ 2 mètres carrés pour générer 400W en plein soleil, et un véhicule a besoin d'au moins 2000 à 3000W pour se charger de façon acceptable en plein soleil. Même avec 5m2, difficile de dépasser les 1000W... pour le moment.