Mobilize Duo : Renault relance son Twizy, mieux fini mais uniquement en autopartage

Plus sécurisant et mieux fini

Le design de nos véhicules et de nos services porte l’ADN de la marque Mobilize. Nous nous inspirons des codes urbains pour dessiner des objets de mobilité en dehors des codes automobiles traditionnels. Avec Mobilize, nous inventons un nouveau rapport à la mobilité au travers du digital et de l’objet. On choisira demain Mobilize pour l’expérience qu’elle propose : une mobilité durable et connectée, mais également responsable, accessible, ludique, pratique, robuste et simple d’usage

Plus techno que l'AMI

Une trappe permet le transport d’objets longs à droite du conducteur. Des aménagements intérieurs seront proposés pour répondre aux différents besoins et usages des professionnels, comme des modules de rangement pour des outils.

, seules quelques villes (comme Monaco) ont réellement encouragé ce type d'engin, grâce à une charge et un stationnement gratuit -un cas malheureusement trop rare dans nos cités.sera également proposée, un peu moins frustrant pour ceux qui ont déjà le permis. Plus haut-de-gamme (mais aussi plus cher, forcément), ce Duo embarque même un Airbag, les sièges chauffants., déclare Patrick Lecharpy, Directeur du Design de la marque Mobilize.En revanche, on doit être assis l'un derrière l'autre, et non à côté comme dans l'ami., mais il est compliqué pour les grands gabarits de se glisser derrière, sans parler du coffre quasi inexistant -Renault évoque deux valises format cabine à côté du conducteur. Par ailleurs, le constructeur a misé sur la durabilité, avec de gros pare-choc moins sensibles aux rayures.La planche de bord est également un peu plus haut de gamme. Outre le support pour smartphone et son application dédiée au partage et au suivi des véhicules, let des pièces faciles à changer -grâce à beaucoup de plastique.On ne connait ni la puissance ni la capacité de la batterie, mais. La recharge se fera via une prise standard ou type 2, avec câbles déjà attaché à la voiture. C'est pratique pour ceux qui ont de quoi se brancher, mais le faible nombre de bornes en ville et en immeuble rend encore l'usage personnel compliqué.C'est sans doute pour cela que. Le tarif sera donc celui décidé par l'opérateur de location, il n'y a donc pas possibilité de le louer ou de l'acheter pour l'instant -un peu dommage pour certaines zones périurbaines, qui n'ont pas forcément tous les services. La Citroën Ami rencontre d'ailleurs un vif succès dans les campagnes et les petites villes, où les transports en communs sont rares et les territoires pas toujours bien desservis.Enfin pour les professionnels,. Ce modèle baptisé Bento embarque un caisson en plastique rotomoulé, avec deux portillons asymétriques offrent un grand angle de débattement (jusqu’à 140°).précise Renault.