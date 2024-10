Mondial de l’Auto : nouvelle 4L électrique, notre avis en vidéo !

Nouvelle RL électrique

Un retour emblématique au Mondial de l’Auto 2024

Un modèle moderne et connecté

néo-rétro

Une version baroudeuse sera proposée

Une production 100% française et durable

Un prix à la hauteur des promesses technologiques

Renault a choisi le Mondial de l’Auto 2024 pour dévoiler sa nouvelle 4L électrique, aussi appelée Renault 4 E-Tech. Ce modèle réinvente une voiture mythique qui a marqué l’histoire de la marque et du paysage automobile français entre 1961 et 1992.. Renault mise sur un design modernisé, avec une calandre éclairée et des feux LED, en conservant quelques clins d’œil à son aïeule. Ce repositionnement, qui inclut un passage au SUV, pourrait quand même diviser les amateurs de l’originale !Avec cette nouvelle Renault 4, la marque française s’inscrit vraiment dans la tendance, un mouvement déjà suivi par des modèles comme la Fiat 500 ou la Mini.. Elle propose un intérieur ultra-connecté grâce au système OpenR Link avec les services Google et Reno, un avatar vocal développé par Luc Julia, co-créateur de Siri . Ce concentré de technologie vise à séduire les conducteurs urbains avec des aides à la conduite avancées, et un confort modernisé, comme le toit ouvrant désormais électrique., et intègre 26,4% de matériaux recyclés, comme du verre, du métal et des polymères. Renault met en avant ses efforts pour proposer un modèle respectueux de l’environnement, tout en valorisant son savoir-faire national.Le prix de cette nouvelle Renault 4 E-Tech n’a pas encore été officiellement annoncé, mais il devrait se situer dans une gamme légèrement supérieure à celle de la Renault 5, vendue autour de 30 000 euros., pas si mal mais un peu juste pour une utilisation familiale, ce modèle s’inscrit dans la nouvelle génération des véhicules électriques haut de gamme. Reste à voir si cette nouvelle version de la 4L saura convaincre les amateurs de voitures électriques autant que les nostalgiques du modèle original.