Mondial de l’Auto : on a vu la Ford Capri électrique ! (vidéo)

Le grand retour de Ford au Mondial de l’Auto

Une offensive électrique bien orchestrée

La transition électrique au cœur du réseau Ford

L’avenir du Ford Capri sur le marché européen

Après une absence de dix ans, Ford fait son retour au Mondial de l’Auto de Paris 2024 en dévoilant cette jolie Ford Capri, un SUV fastback 100% électrique.Avec un prix de départ fixé à 49 400 euros, la Capri vient enrichir une gamme de véhicules électriques en pleine expansion, soutenue par des investissements massifs, notamment dans l’usine de Cologne, qui a été modernisée avec un budget de 2 milliards d’euros.La Capri propose trois niveaux de puissance : 170, 286 et 340 chevaux, avec des capacités de batterie allant de 52 à 79 kWh.La couleur jaune présentée sur le stand était en plus du plus bel effet ! Ford ne se contente pas de produire des véhicules électriques, il s’assure aussi que son réseau de vente soit bien formé à cette transition., dans un effort d’accompagnement de la clientèle vers ces nouveaux modèles., un atout pour séduire les acheteurs dans un contexte de transition énergétique. Avec des sorties prévues début 2025, Ford espère capitaliser sur ce modèle pour renforcer sa position sur le marché européen de l’électrique.