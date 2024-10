Voiture électrique : Apple a bien collaboré avec BYD en secret

Cette voiture n'existe hélas pas

Une collaboration stratégique

Blade

Presque des batteries Apple !

L’implication d’Apple dans le projet

L’influence des batteries Blade

Blade

Apple Car : Tim a préféré jeter l'éponge

De l’expérience acquise

Depuis 2017, Apple et BYD ont travaillé ensemble pour développer une technologie de batteries à base de lithium fer phosphate (LFP). Ce partenariat secret visait à concevoir des batteries plus sûres et à plus longue portée que celles habituellement utilisées dans les véhicules électriques de l’époque.. Bien qu’Apple ne détienne absolument pas la propriété des batteries actuelles de BYD, appelées, cette collaboration aurait largement influencé le développement des batteries utilisées aujourd’hui dans les voitures BYD.Le partenariat entre Apple et BYD a permis de combiner l’expertise en gestion de la chaleur et des packs de batteries d’Apple avec les compétences de fabrication et les avancées en matière de cellules LFP de BYD., un projet qui a quand même coûté un milliard de dollars par an à la société américaine, ce qui n’est pas rien. Malgré les efforts considérables et l’implication de grands noms de l’industrie automobile et de la batterie, le projet a finalement été abandonné en février 2024.Aujourd’hui, les batteriessont l’un des atouts majeurs de BYD.Grâce à une bonne autonomie, une sécurité renforcée et des coûts maîtrisés, BYD a enregistré des ventes record de 3 millions de véhicules électriques et hybrides en 2023. Cette performance a même temporairement permis à l’entreprise de dépasser Tesla en tant que premier vendeur mondial de véhicules électriques. La collaboration avec Apple a, sans le moindre doute, contribué au succès de cette technologie, même si Apple s’est retiré du projet.Même si l’abandon du projet de voiture d’Apple représente un échec notable pour l’entreprise à la pomme,Les connaissances acquises en matière de batteries auraient, par exemple, aidé au développement du casque Vision Pro et du processeur Neural Engine , deux technologies phares chez Apple aujourd’hui. Cette collaboration a aussi marqué les prémices des ambitions de l’entreprise dans le domaine de la robotique.Regrettez-vous le temps où l’idée d’Pensez-vous qu'ils devraient se relancer sur ce marché ?