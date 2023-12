Intel dans la course à l'IA avec ses puces Core Ultra !

Voici les Intel Core Ultra Meteor Lake

tuiles

Intel dans la course à l'IA

Computational Photography

Longtemps après Apple, dont l'ensemble des puces maison disposent d'un coprocesseur Neural Engine accélérant les calculs basés sur les algorithmes d'apprentissage automatique, Qualcomm et même AMD plus récemment pour Neural Processing Unit, permettant d'accélérer les calculs liés aux algorithmes d'intelligence artificielle.Ces puces dont vous pouvez consulter la gamme complète ci-dessusavec différents niveaux de gravure (dont l'Intel 4) embarquant des cœurs performants Redwood, des cœurs efficients Crestwood, des cœurs ultra basse consommation au sein de la tuile SoC gérant les ports USB, Thunderbolt 4, le Wi-Fi 6E/7 et les sorties vidéos, ainsi qu'une partie GPU basée sur l'architecture Arc (avec des performances doublée par rapport à la génération précédente, tout en affichant un meilleur rapport performance par watt selon le fondeur).Notons également qu'elles sont gravées avec le processus Intel 4 (7nm) par TSMC, et non directement par Intel.ce qu'il faudra bien entendu vérifier en conditions réelles.Avec le succès fulgurant de ChatGPT et de ses dérivés, l'IA est sur toutes les lèvres,par exemple pour latrès présente sur les smartphones, la conduite semi-autonome, et bientôt au sein de Windows 12 et pour les jeux vidéo et annonce une puissance combinée (CPU, GPU et NPU) de 34 teraflops pour les calculs d'IA sur les puces Meteor Lake les plus haut de gamme. Les premières machines équipées de ses puces ont déjà été annoncées et devraient rapidement passer sur les bancs de test afin de dévoiler ce qu'elles ont vraiment dans le ventre et de comparer leurs performances à celles de la concurrence, dont les nouvelles puces M3 d'Apple.