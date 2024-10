Tesla Cybercab : Elon Musk vient de l'officialiser ! (photos et vidéo)

We, Robot

Il faudra tout de même être patient avant de voir cet engin circuler sur les routes américaines, car il devra obtenir les approbations réglementaires nécessaires. L’absence de commandes manuelles soulève des questions de sécurité.Musk a réaffirmé lors de cette présentation que les voitures autonomes , comme le Cybercab, seraient 10 à 20 fois plus sûres que les véhicules conduits par des humains et coûteraient moins cher par kilomètre qu’un bus Malgré l’optimisme de Musk, le marché reste sceptique : Tesla n’est pas le seul acteur sur ce créneau, et des entreprises comme Waymo ou Cruise ont déjà accumulé des millions de kilomètres en conduite autonome. Le retard de Tesla dans le développement de cette technologie est un vrai point d’interrogation.Les systèmes d’assistance à la conduite de Tesla, tels qu’Autopilot ou Full Self-Driving (FSD), ont déjà été impliqués dans plusieurs incidents.Certaines erreurs critiques, comme des accidents mortels, ont entraîné des rappels de ces systèmes. La pression réglementaire autour de l’autonomie chez Tesla ne cesse de croître, et les experts de l’industrie expriment des doutes sur la viabilité des promesses de Musk concernant un véhicule véritablement autonome.Notons aussi que, pendant que d’autres constructeurs investissent dans des technologies plus robustes comme le lidar,. Cela pourrait être un autre point d’inquiétude pour les régulateurs et les utilisateurs.Malgré ces critiques, Musk continue de vanter les gains de temps et de sécurité qu’apporterait une flotte de robotaxis, permettant aux passagers de se consacrer à d’autres activités. Cependant, comme on l’a dit, Tesla doit encore prouver qu’elle peut tenir ses engagements.Que pensez-vous de tout cela ? Seriez-vous à l’aise dans ce