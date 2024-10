On en sait un peu plus sur la recharge sans fil de Tesla

Une nouvelle étape pour Tesla avec la recharge sans fil

Un système moins puissant que les Superchargeurs

Une automatisation au cœur de la stratégie Tesla

Des zones d'ombre subsistent autour de cette innovation

Vous le savez, Tesla a récemment présenté son Robotaxi Cybercab, un véhicule électrique entièrement autonome. Lors de l’événement dont on vous parlait aussi ce matin pour une toute autre raison , l’entreprise a mis en avant l’une des principales innovations de ce modèle : la recharge par induction.Il se recharge en étant simplement positionné au-dessus d’un boîtier placé au sol, déclenchant ainsi la recharge sans fil.Le chargeur sans fil utilisé pour le Cybercab offrirait une puissance de 25 kW, bien inférieure aux Superchargeurs, qui peuvent atteindre jusqu’à 250 kW., comparée aux Wallbox classiques offrant entre 7 et 22 kW. Mais bon, cette nouvelle méthode de recharge est plus lente, avec une durée estimée à 56 minutes pour passer de 35 % à 100 % de batterie, ce qui la rend quand même moins compétitive en termes de temps.Avec le Cybercab, Tesla poursuit sa volonté d’automatiser toute l’expérience utilisateur. En supprimant les câbles et les prises, la marque souhaite faciliter l’utilisation des véhicules autonomes, qui pourront se recharger sans intervention humaine.Même si elle est prometteuse, la recharge par induction soulève encore de nombreuses questions. Tesla n’a pas encore fourni de détails sur les modalités d’installation de cette infrastructure, ni sur la compatibilité avec les Superchargeurs existants. Tesla a aussi annoncé une efficacité supérieure à 90% pour limiter les pertes d’énergie, mais même avec cette promesse,On attend donc de voir comment tout cela fonctionnera dans la vie réelle, et comment ces avancées pourront bénéficier aux autres marques et modèles de véhicules électriques, qui planchent aussi sur ces technologies.Pensez-vous que ce type d'avancées pourrait favoriser le développement de ce type de technologies