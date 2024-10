Périphérique parisien à 50 km/h : les premiers effets seraient positifs

La plupart du temps, le périphérique parisien ressemble bien à ceci

Une réduction notable du bruit et des accidents

Anne veut vraiment vous faire ralentir sur la route (et si possible que vous ne rouliez pas du tout en fait)

Une vitesse plus fluide, mais stable de jour

Des effets encore limités sur la pollution

Airparis analyse régulièrement les données de pollution sur la capitale

Un bilan à long terme attendu

Depuis le 1er octobre 2024, on vous en parlait ici , la vitesse maximale sur une première portion du périphérique parisien est passée de 70 à 50 km/h. Les premiers chiffres publiés par la Mairie de Paris indiquent une baisse de 2,6 décibels du bruit nocturne, mesurée par exemple à la porte de Vincennes.Il faudra donc refaire un point dans quelques mois.D’après les données recueillies par Airparif et Bruitparif, la vitesse moyenne des véhicules la nuit a également baissé à 55,1 km/h, améliorant dans la foulée la fluidité du trafic.Quoi qu’il en soit, la Mairie de Paris se félicite déjà de l’impact positif de cette baisse, en soulignant que moins de changements de file contribuent à réduire les à-coups dans le trafic.Les résultats actuels sur la pollution de l’air sont plus difficiles à évaluer.La réduction du nombre de kilomètres parcourus en voiture reste, selon elle, la clé pour une amélioration durable de la qualité de l’air, un objectif qui nécessite des solutions alternatives de transport Si les premiers chiffres sont relativement encourageants, la Mairie de Paris annonce la publication régulière de bulletins pour suivre l’évolution des indicateurs.En attendant, la controverse autour de cette mesure se poursuit, et