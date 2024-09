Périphérique parisien à 50 km/h : voilà la date officielle !

Des années de tergiversations

Photo : Guilhem Vellut pour Wikipedia

La vitesse n'est qu'un volet sur un plan plus global

Les JO ? Un accélérateur !

profondément transformé la société française

Le vélo mis à l'honneur pendant les JO

Ce choix, porté par Anne Hidalgo depuis 2018 et, vise bien sûr à réduire la pollution, à améliorer la sécurité routière, et, d’une manière générale, à préparer Paris à une transition écologique plus profonde, selon les vœux de la municipalité. Le débat est loin d’être nouveau et, bien que la mesure ait reçu un soutien quasi unanime du Conseil de Paris, elle suscite des réticences importantes, notamment de la part du gouvernement.L’abaissement de la vitesse est présenté comme une réponse directe aux défis écologiques auxquels la ville fait face, avec plusieurs avantages, notamment une baisse significative des émissions de gaz à effet de serre et de particules fines. Selon les études environnementales,, ce qui en ferait, selon la mairie de Paris, une mesure indispensable dans la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique, deux enjeux majeurs pour la capitale.Cette décision est également alignée sur une stratégie plus large visant à transformer le paysage de la mobilité à Paris. Hidalgo a, par exemple, exprimé son souhait de. Cette voie, dédiée aux taxis, aux véhicules partagés et aux transports en commun, favoriserait les modes de transport collectifs et permettrait de réduire le nombre de véhicules individuels en circulation, allégeant ainsi la pression sur les infrastructures et l’environnement. La mise en place de cette voie dépend de l’approbation de l’État, et des discussions sont en cours avec le président Emmanuel Macron pour garantir sa pérennité.On vous le répète souvent, mais dans le cadre de la transition écologique,. Avec la réduction de la vitesse, l’efficacité énergétique de ces véhicules pourrait être encore renforcée. Les voitures électriques sont globalement plus performantes à des vitesses inférieures, leur autonomie étant souvent prolongée dans des conditions de conduite modérée. Cela pourrait, qui sait, inciter les Parisiens à envisager plus sérieusement l’adoption de ces véhicules moins polluants, en particulier dans un contexte deCette mesure s’inscrit aussi dans une série d’initiatives plus larges destinées à promouvoir des modes de transport plus respectueux de l’environnement. L’abaissement de la vitesse sur le périphérique, bien qu’ambitieux et sujet à d’énormes polémiques, n’est qu’un volet parmi d’autres, comme, visant à encourager les modes de déplacement doux. Toujours selon la municipalité, ces réformes sont des étapes nécessaires pour « préparer Paris à devenir une ville plus verte et durable à long terme ».L’héritage des Jeux olympiques de Paris 2024 semble également avoir influencé ces décisions. Selon Anne Hidalgo, l’événement a, notamment en mettant en lumière l’importance d’une. Le développement de nouvelles infrastructures dédiées à la mobilité durable, telles que les voies de covoiturage et les pistes cyclables, en est un exemple concret qu’elle ne compte pas abandonner.Si les voitures électriques, le covoiturage et les transports en commun sont des solutions clés pour réduire la pollution, cette mesure est présentée comme un bon moyen d’offrir un environnement plus sûr et plus sain aux habitants de la capitale. Mais quelque chose me dit que. N’hésitez pas à nous donner, avec calme et respect bien sûr, on sait que parfois ces sujets vous tendent un peu !