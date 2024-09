Le taxi au même prix que le bus grâce à Tesla ?

Tesla ferait mieux de lancer une gamme de bus ! (Image : Grok)

Vous allez nous dire qu’on vous parle beaucoup d’ Elon Musk aujourd’hui , mais il est de plus en plus actif sur X et… Et cette idée de remplacer les bus par des taxis autonomes a de quoi surprendre. Même si les bus publics ne sont pas parfaits, ils restent incontournables pour déplacer des foules à moindre coût. Peut-on vraiment imaginer que les robotaxis de Tesla bouleversent le marché du transport en commun ?Pour être très concret, Musk rebondit suren affirmant que ces derniers ne sont tout simplement pas conçus pour affronter les températures glaciales., a-t-il répondu. Mais de là à annoncer la fin des bus ? C’est peut-être s’emballer un peu.Des chercheurs se sont d’ailleurs penchés sur le sujet. Une étude de l’Université de Virginie et de l’Université du Texas a estimé que le coût d’un trajet autonome en Tesla Model 3 serait de 0,663 dollar par mile (environ 1,6 km)., estimé à 0,34 dollar par mile. Certes, c’est moins cher qu’un Uber ou qu’un taxi classique, mais on est encore loin de rivaliser avec un classique ticket de bus ou un pass Navigo. Cette promesse de Musk pourrait bien se heurter à quelques réalités économiques.Et la réalité, c’est que cette technologie n’est pas encore disponible partout.et n’a même pas encore débarqué en Europe. Tesla espère un déploiement en 2025, mais ce calendrier dépendra des feux verts des régulateurs. Connaissant le penchant de Musk pour les prévisions optimistes, il vaut mieux se méfier. La conduite autonome sans supervision est un objectif vital pour Tesla, mais il reste encore du chemin avant que ce rêve ne se transforme en robotaxis dans nos rues.Quoi qu’il en soit, cette idée de robotaxis capables de remplacer les bus est vendeuse, mais c’est loin d’être gagné. Entre les défis techniques, les coûts et les autorisations à obtenir,. Même si Musk parvient à lancer son service, il est peu probable qu’il détrône le transport en commun tel qu’on le connaît, en tout cas probablement pas dans la prochaine décennie. Au mieux, il pourrait bousculer le marché des taxis et des VTC, et ce serait déjà très bien.