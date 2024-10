Tesla teste déjà, en secret, ses taxis autonomes

Uniquement pour les employés de Tesla

Département des Véhicules à Moteur de Californie

Un chemin semé d’embûches administratives

California Public Utilities Commission

Vers un service de ride-hailing autonome

Tesla Network

Master Plan Part Deux

C'est donc Elon Musk lui même qui l'a avoué, depuis quelques mois, les employés de Tesla peuvent réserver via une application interne des trajets en taxis autonomes dans la Baie de San Francisco. Les véhicules utilisés, équipés de la Full Self-Driving (FSD), sont toutefois surveillés par un conducteur pouvant intervenir en cas de problème,. Tesla n’ayant pas encore le permis requis pour des tests sans conducteur ou un service commercial autonome, la marque se limite pour l’instant au transport de son personnel.Les ambitions de Tesla se heurtent en partie aux réglementations californiennes strictes en matière de conduite autonome. Pour proposer un service ouvert au public, Tesla devra obtenir des permis spécifiques du DMV, et l’approbation de lapour les passagers payants. Le porte-parole de la CPUC a confirmé qu’, qui ne sont pas considérés comme des clients. Musk table toujours sur une commercialisation en 2025 en Californie et au Texas, si les régulations évoluent positivement.En parallèle à ces tests, Tesla continue de développer la, son modèle sans volant ni pédales, dont la production à grande échelle est prévue pour 2026. Musk espère produirepour soutenir l’expansion de Tesla dans le secteur des transports autonomes. Même si ses promesses d’autonomie totale ont été plusieurs fois reportées, Musk reste confiant sur l’évolution rapide de la FSD , qu’il estime être capable de dépasser la conduite humaine dès fin 2025.En parallèle, Tesla développe une plateforme de ride-hailing,, qui permettrait aux propriétaires de sous-louer leurs véhicules autonomes lorsqu’ils ne les utilisent pas. Ce projet, mentionné pour la première fois dans lede Musk , vise à transformer les Tesla en sources de revenus pour leurs propriétaires, avec des options de partage de profils et synchronisation déjà intégrées à l’app Tesla. Mais, alors que Tesla fait l’objet d’enquêtes suite à des incidents impliquant sa technologie FSD.