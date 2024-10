Cette voiture hybride vient de parcourir 2 208 kilomètres sans recharge ni ravitaillement

Un exploit dans des conditions exigeantes

Une technologie avancée pour une consommation record

Un design prêt pour l’international

Un défi pour la concurrence des PHEV

L’hybride rechargeable de SAIC, le Roewe D7 DMH, a établi un record en parcourant la plus longue distance pour un PHEV, soit 2 208 kilomètres en un seul trajet (c’est l’équivalent d’un trajet Nantes > Stockholm si vous vous posez la question). En seulement quatre jours, l’équipe a relié Lanzhou à Urumqi, traversant des villes comme Jiayuguan et Turpan, réputées pour leurs climats extrêmes.– un véritable test pour la robustesse et l’efficacité de son système hybride.Ce Roewe D7 DMH embarque un moteur thermique 1,5 litre couplé à un moteur électrique coaxial P1, permettant une consommation moyenne de seulement 2,49 L/100 km. Avec un taux de compression élevé de 16:1 et un rendement thermique atteignant 43 %, le moteur est conçu pour minimiser la consommation., et la puissance combinée atteint 232 kW, permettant au véhicule de maintenir une consommation optimisée même sur de longues distances.Lancé fin 2023 en Chine, le D7 DMH affiche une ligne moderne qui n’a rien à envier aux modèles européens, tels que la Peugeot 508 PHEV. En Chine, il est proposé dès 28 000 dollars et bénéficie d’une garantie à vie sur la batterie pour le premier propriétaire, un argument de taille pour séduire les acheteurs à la recherche de durabilité., avec pour ambition de rivaliser sur les marchés mondiaux. Le D7 DMH impressionne surtout, vous l’avez compris, par son autonomie : 1 400 km en utilisation mixte en plus de ce record de 2 208 km, de quoi séduire les adeptes des longs trajets.Alors que la Chine s’impose dans le secteur des véhicules hybrides et électriques avec des leaders comme BYD et Geely, le Roewe D7 DMH pourrait bien motiver d’autres constructeurs à tenter des records similaires., ces modèles pourraient devenir la norme pour ceux qui souhaitent éviter les recharges fréquentes.Et vous, seriez-vousPourquoi ?