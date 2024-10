Tremblez : les radars boostés à l’IA arrivent en France

Des radars intelligents pour traquer les infractions simultanées

La carte des radars en France est disponible sur le site du gouvernement

L’IA dans les radars ? Ça ne va pas plaire à tout le monde

Les enjeux financiers derrière l’extension des radars

Un projet encore en discussion

à l’étude

Discrètement mentionnée dans une annexe du projet de loi de finances, cette initiative vise à renforcer la sécurité routière en ciblant spécifiquement le non-respect des distances de sécurité, l’absence de ceinture de sécurité, et l’usage du téléphone au volant. Une enveloppe de 46,3 millions d’euros a été allouée à la mise à jour et à l’entretien des radars,Contrairement aux dispositifs actuels, principalement axés sur la vitesse, ces radars mis à jour pourront identifier simultanément plusieurs infractions grâce à l’IA et à l’analyse vidéo.L’algorithme intégré pourra même suivre plusieurs véhicules à la fois et détecter des infractions comme le non-respect des distances de sécurité, le non-port de la ceinture, et l’usage du téléphone. Chaque infraction relevée pourra entraîner une amende de 135 euros et un retrait de trois points, sanctions qui s’accumulent si plusieurs infractions sont constatées simultanément.Ce renforcement technologique suscite bien sûr de vives inquiétudes du côté des associations de défense des automobilistes. L’association 40 Millions d’automobilistes dénonce déjà une avalanche de verbalisations excessives, craignant que ces radars n’entraînent un excès de sanctions injustes.Pour cette association, les contrôles humains seraient plus adaptés pour juger les situations complexes, et elle demande donc leur maintien pour éviter une inflation des contraventions.Ces radars intelligents représentent bien sûr une nouvelle manne financière pour l’État. En 2023, les amendes ont rapporté plus de 2 milliards d’euros, et ce montant pourrait encore grimper avec ces nouvelles infractions.Selon 40 Millions d’automobilistes, l’impact préventif de ces radars serait discutable et servirait surtout à accroître les recettes de l’État (ce qui serait, on en conviendra, peu surprenant).Pour apaiser les inquiétudes, le ministère de l’Intérieur précise que le projet resteet que plusieurs modalités restent à définir. L’introduction de ces radars intelligents n’est donc pas encore gravée dans le marbre, même si leur déploiement reste envisagé pour 2025.si ces radars étaient placés sur certains axes (c’est une blague, mais vous voyez l’idée).