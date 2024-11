Suzuki lance sa première voiture électrique : l’e-Vitara

Suzuki e-Vitara

Une plateforme innovante

Deux options de batterie et un mode tout-terrain

Trail

Performances et spécificités techniques

Objectif de neutralité carbone et expansion de la gamme électrique

L’e-Vitara repose sur la plateforme HEARTECT-e, développée spécifiquement pour les véhicules électriques, en collaboration avec Toyota et Daihatsu. Cette structure, conçue pour être légère, comprend des protections haute tension et offre un espace intérieur optimisé. Le SUV compact mesure 4,3 mètres de long, 1,8 mètre de large et 1,6 mètre de haut, permettant d’accueillir jusqu’à cinq passagers., ce qui maximise l’espace pour la batterie et offre, de fait, une meilleure autonomie. Suzuki proposera deux configurations de batterie pour l’e-Vitara : une de 49 kWh pour la version à deux roues motrices, et une de 61 kWh compatible avec la transmission intégrale. Cette dernière inclut le système ALLGRIP-e, un mode 4x4 qui permet une meilleure tenue sur des terrains accidentés.Ce dispositif inclut un modequi, en imitant un différentiel à glissement limité, garantit la stabilité dans les conditions de conduite difficiles.L’e-Vitara affiche un poids assez élevé en raison des batteries, atteignant 1 702 kg pour le modèle 2WD et 1 899 kg pour le 4WD. Suzuki a opté pour des batteries lithium-phosphate de fer (LiFePO4), reconnues pour leur durabilité et leur sécurité malgré une densité énergétique moindre que les batteries lithium-ion classiques., avec une intégration moteur-inverseur optimisée pour réduire les pertes d’énergie. L’e-Vitara est équipée de pneus 225/55 R18 pour améliorer la tenue de route et l’efficacité énergétique.Pour Suzuki, le lancement de l’e-Vitara doit aussi montrer son engagement vers la neutralité carbone. Le président de Suzuki, Toshihiro Suzuki, a confirmé que cette nouvelle gamme électrique serait rejointe par d’autres modèles électriques et hybrides., qui prévoit d’introduire cinq véhicules électriques d’ici 2030 en Europe. En complément, le constructeur investit dans ses capacités de production en Inde, notamment par l’extension de son usine au Gujarat, qui devrait atteindre une production d’un million de véhicules par an d’ici 2028.