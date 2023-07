Nouvelle e208 électrique : quelle autonomie ? Quid face à la MG4 ?

Nouvelle calandre

Enfin 400 Km d'autonomie !

Meilleure connectivité

OK PEUGEOT

De nombreuses aides à la conduite

- Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go et consigne de distance inter-véhicules ajustable.

- Freinage automatique d’urgence avec alerte de risque de collision : il détecte les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, à partir de 7 km/h et jusqu’à 140 km/h.

- Reconnaissance étendue et affichage sur le combiné digital des panneaux de signalisation : stop, sens interdit, interdiction de dépassement, fin d’interdiction de dépassement, en plus des habituelles signalisations relatives à la vitesse.

- Alerte active de franchissement involontaire de ligne ou de bas-côté, avec correction de trajectoire.

- Alerte d’attention du conducteur détectant les troubles de la vigilance sur des durées de conduite importantes et à des vitesses supérieures à 65 km/h, au moyen d’analyses des micro-mouvements du volant.

- Surveillance d’angle mort.

Quels prix pour la nouvelle e208 ?

Le patron de Stellantis a beau se montrer toujours aussi pessimiste face à la montée en puissance des véhicules à batterie, il doit se résigner à décliner son best-seller -. En revanche, malgré les appels du pied de Bruno LeMaire, elle ne sera toujours pas construite en France et elle ne devrait pas non plus être disponible à 100€/mois comme le souhaitait Emmanuel Macron.On remarquera aussi, à la taille assez marquée, mais surtout une nouvelle signature lumineuse, aussi bien au niveau des phare que des feux de jours,A l'arrière, ces fameusesoù les changements sont un peu moins marqués.Le cycle WLTP est en cours d'homologation, mais, de quoi rivaliser enfin avec les MG4 et autres Smart #1 100% chinoises, malgré une batterie un peu plus petite -reste à connaitre les consommation sur autoroute, souvent bien trop élevées vu le gabarit du véhicule.Dommage,là où Hyundai/Kit réalise la même opération en 18mn et MG autour de 20/25mn. Et pour la charge accélérée, on est en 7kW par défaut, 11 kW en option -toujours pas de 22kW comme sur de nombreux modèles (Zoé, Smart etc.)Le constructeur promet(mais a priori sans planification d'itinéraire) et de la reconnaissance vocale avec le mot clef(5W précédemment). Les nouvelles 208 en versions ALLURE et GT disposent désormais en série de 3 prises USB-C (deux à l’avant, une à l’arrière) et d’une prise USB-A (à l’arrière).Autre nouveauté intéressant,et l'amélioration de la qualité d'image sur tous les modèles.et aussi plus sécurisée grâce à l'arrivée de nombreuses aides automatisées :On imagine que les prix de cette nouvelle e208 seront assez proches des modèles actuels,, soit bien plus cher qu'une MG4.