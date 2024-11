Le Tesla Cybercab roule déjà au Texas (vidéo)

Photo : @AdanGuajardo

Pourquoi le Texas ?

Ambitions pour le Full Self-Driving

Les défis techniques et la sécurité

Un horizon 2026 pour le Cybercab

La législation du Texas est bien plus souple que celle de la Californie, où Tesla a dévoilé le Cybercab pour la première fois le mois dernier. Contrairement aux règles strictes californiennes, le Texas ne nécessite aucun permis spécifique pour tester les véhicules autonomes,Le Cybercab a déjà effectué plus de 1 300 trajets dans des environnements fermés, transportant plus de 2 000 passagers. En testant ce modèle sur un campus privé, Tesla augmente la cadence et cherche à améliorer les capacités de son véhicule sans volant dans des conditions semi-réelles,Elon Musk et Ashok Elluswamy, le responsable de la conduite autonome chez Tesla, ont en effet annoncé un objectif ambitieux : atteindre 600 000 miles (965 000 kilomètres) entre chaque désengagement critique du système FSD supervisé d’ici mi-2025.Cet objectif, qui doit permettre une exploitation plus fluide et massive du véhicule sans maintenance humaine régulière, est indispensable pour valider le lancement de la version entièrement autonome du système FSD,Mais, soyons réalistes, des retards sont plus que probables quand on connaît les écarts habituels entre les annonces de Musk et les sorties effectives.L’absence de volant et de pédales soulève toujours des questions sur le contrôle du véhicule en cas de problème. Bien que Tesla n’ait pas détaillé la technologie précise utilisée pour ces tests,dotée d’un système d’arrêt d’urgence contrôlé par un occupant. À la différence de nombreux tests d’autres entreprises qui incluent un opérateur humain, Tesla mise pleinement sur l’autonomie etL’objectif de Tesla est ambitieux : si ces essais réussissent, le Cybercab pourrait entrer en production à l’horizon 2026,