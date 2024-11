Tesla améliore encore ses Superchargeurs pour plus de vitesse

Un bond technologique dans la recharge rapide

Une infrastructure optimisée pour le déploiement

Full V4

Compatibilité accrue avec le marché

Vers une autonomie énergétique des stations

Oasis

Depuis 2023, Tesla déploie déjà des bornes de recharge V4 équipées de câbles plus longs pour accueillir différents véhicules électriques, y compris ceux d’autres constructeurs. Jusqu’à présent, ces bornes étaient associées à des armoires V3, qui limitaient les vitesses de recharge à 250 kW.Cette évolution améliorera l’efficacité des architectures électriques allant de 400 à 1000 volts, comme celle du Cybertruck.Cette importante mise à jour enapportera des améliorations notables en termes de densité de puissance et d’efficacité énergétique.En bonus, l’intégration d’une électronique mise à jour et modernisée promet, sur le papier, une meilleure fiabilité et une maintenance simplifiée : des points essentiels pour faire face à l’augmentation rapide du parc de véhicules électriques.Ce passage en V4 montre aussi l’adaptation de Tesla à un marché de plus en plus fourni en modèles compatibles.L’ouverture progressive du réseau Supercharger aux autres marques montre la volonté de Tesla de démocratiser l’électrification des transports, au-delà de ses propres véhicules (même si tout cela répond aussi, bien sûr, à une logique commerciale, il ne faut pas se le cacher). Tesla poursuit également son objectif de réduire la dépendance de ses stations au réseau électrique.Même si ce volet progresse lentement et reste complexe, en particulier pour des questions réglementaires, il demeure central dans la stratégie de Tesla pour améliorer son offre de recharge et sa rentabilité., en particulier en dehors du territoire américain, généralement le premier servi pour ce type de nouveautés dans les Superchargers.