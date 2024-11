La série avec Lexie, première femme au tour du monde en voiture électrique, débarque sur Amazon !

Charge Around The Globe

Un tour du Monde en Ford Explorer

World Tour

Ford veut apporter passion et émotion aux véhicules électriques en Europe. Il y a suffisamment de voitures et de SUV ennuyeux. Le nouvel Explorer représente le caractère unique de Ford, qui est imprimé sur chaque voiture de ce fantastique convoi

Nous sommes fiers de lancer cette nouvelle voiture particulière 100 % électrique conçue spécifiquement pour les routes et les clients européens, et évidemment capable de vous emmener partout dans le monde.

Facile en Europe, plus compliqué ailleurs

Merci à Lexie, Ford France et toutes les équipes du projet pour l'invitation !

Nous lui avions d'ailleurs posé quelques questions à son arrivée à Nices, lorsque le 26 mars dernier, Lexie a homologué un nouveau record,C'est bien filmé, bien monté et plutôt agréable à regarder. Le voyage n'a pas été de tout repos pour Lexie, qui est même tombée malade à plusieurs reprises et a du ruser pour trouver du courant certaines zones reculées !, et se focalise plutôt sur les problèmes pour trouver des bornes à l'autre bout du monde, plutôt que sur les specs, les consos, et les aspects liés à la conduite ou au véhicule en tant que tel. A ce propos, nous avons récemment publié un essai complet du Ford Explorer 2024 dans la tempête bretonne !Aprèset sa célèbre Ford Model T qui a fait le tour du monde en 1920 dans des conditions franchement pas faciles,Et pour une grande partie du trajet, ce fut un vrai défi que de trouver des système de charge rapide, comme nous l'explique Lexie dans l'interview., a déclaré Jim Farley, PDG de Ford, présent à la célébration.Certaines zones désertiques ou à travers les montagnes manquent cruellement d'infrastructures, et ont du forcer la jeune femme à-en limitant la vitesse ou le chauffage par exemple. Elle nous évoque d'ailleurs sa découverte de la régénération en descente, bien pratique pour retrouver quelques kWh perdus à la montée...Pour autant, comme elle l'explique très bien,: il faut parfois s'armer de patience, car dans le pire des cas, on ne tire que 1000 à 2000W, soit plus de 30H pour recharger les 82 kWh de la batterie intégrée. La difficulté n'est pas tant de charger, mais bien de charger rapidement !Lexie a même tenté de, avec la même conclusion que notre chère aventurière : ce n'est pas vraiment intéressant, sauf à embarquer des dizaines de kilos de panneaux...