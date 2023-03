Ford Explorer électrique : ID.4 déguisé ou véritable américaine à moins de 45 000€ ?

Même plateforme que l'ID.4

Un look et un habitacle 100% Ford

Pas si spacieux qu'il n'y parait !

Android Automotive ?

Moins de 45 000 €

Fruit d'un accord temporaire avec Volkswagen,. Châssis et motorisation n'ont donc rien de très américain, de quoi décevoir sans doute, certains clients historiques.Sous le capot, on devrait donc retrouversur les déclinaisons 4 roues motrices. Quant à la batterie, il s'agira des fameux, nous dit-on. Ford n'a cependant dévoilé aucun chiffre officiel pour l'instant.Ford évoque une vitesse de charge très rapide, ce qui serait un peu meilleur que l'ID.4 -peut-être 200kW en début de charge ?Si la plateforme MEB est bien reprise pour la partie châssis et électrique, il n'en est rien côté look !, là où l'ID.4 se montre plus urbain.Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve, mais pas un mot sur la technologie Matrix pour l'instant. D'ailleurs, le constructeur en garde encore sous le coude sur les technologies à bord, même si l'on sait que ce modèle pourrait être capable de changer de voie tout seul, une première pour Ford., et ses grandes roues renforcent le côté 4x4, même si en pratique, ce genre de SUV ne devrait pas s'aventurer trop loin du bitume.Reste que ce gros bébé est en fait assez compact, avecFinalement, on est plus proche d'une Megane E-Tech ou d'un e2008 que d'un Tesla Model Y.A l'intérieur, il s'agit d'ailleurs. Pas de frunk a priori, pour ranger ses câbles, il faudra se contenter d'une grosse console central de 17L capable de ranger un MacBook Pro 15" tout de même !Contrairement à l'ID.4,, cachant une seconde boite à gant.. D'ailleurs, certaines interfaces rappellent carrément Android Automotive (disons au moins Google Maps), Ford n'ayant donné aucun détail sur le sujet.. Ici, il semble également y avoir de la réplication du GPS, mais aussi un bon planificateur d'itinéraire -qui fait un peu défaut chez Volkswagen. Précisons qu'En revanche, vu les tarifs actuels de Ford, on imagine que le modèle 4x4 un peu optionné risque de grimper rapidement au dessus des 50 000€, ce qui parait un peu élevé pour un SUV compact.