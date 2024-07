Xiaomi présente sa tueuse de Porsche Taycan : SU7 Ultra ! 0 à 100 < 2s, charge en 12mn !

SU7 Ultra : la mangeuse de Porsche Taycan

• 0 à 100kmh en 1.97 seconde

• 1548 chevaux

• 3 moteurs (deux V8s et un V6s

• 0.6G de régenération

• 0 à 200 en 5.96 secondes

• VMax : 350 km/h

Bientôt sur le Nurb !

, le fabricant fait actuellement tourner ses usines à plein régime et n'hésite pas à faire venir la presse internationale pour découvrir ce nouveau modèle.La version de base propose déjà des spécifications assez alléchantes, avec 4, vous pouvez opter pour la version Max de 673 CV déjà bien plus performante.Aujourd'hui,, Bugatti Chiron et autres Rimac Nevera ! Si le prix n'est pas encore dévoilé, on connait déjà quelques spécifications :Vous allez me dire : oui, mais avec quel poids ? Sachant qu'une Porsche Taycan Sport Turismo pèse 2 385 kg, difficile pour Xiaomi de faire mieux ! Et pourtant,Xiaomi lui a pourtant greffé de nombreux appendices aérodynamiques, histoire de la coller au sol.Pour y parvenir, le carbone est partout, car il faut bien compenser le poids de la batterie de 101kWh, déjà utilisée pour la Max. Xiaomi n'a pas confirmé la capacité, mais uniquement la technologie, ce qui est rarement le cas sur les pseudo-sportives électriques. La dernière Tesla Model 3 peformance, par exemple, aurait d'ailleurs tendance à surchauffer dès les premiers tours de piste.. Actuellement, le record est détenu par la Volkswagen ID.R pour la partie électrique et par la Porsche Taycan pour la catégorie des 4 portes de série, avec 7mn et 7s.Sur le papier, la SU7 Max a de meilleurs specs que la Taycan, mais lessavent que la fiche technique ne suffit pas toujours. Cela dit, avec, le rapport poids/puissance semble être à l'avantage du chinois., mais imaginez un peu que le constructeur la commercialise pour un tiers du prix de la Taycan... les allemands risquent d'avoir quelques sueurs froides.