Gros succès pour la voiture électrique abordable SU7 de Xiaomi : Apple a-t-elle raté son coup ?

Enorme succès pour la voiture SU7 de Xiaomi

équivalent

L'avis de Mac4Ever

de zéro

partir en sucette

SU7 : rappel des spécifications

Des écrans géants

56 pouces

Aussi rapide qu'une Taycan ?

• Propulsion V6S de 220 kW (299 chevaux)

• Batterie CATL de 73,6 kWh

• Un 0 à 100 km/h abattu en 5,28 secondes

• 668 km d’autonomie (normes chinoises)

• 4x4 V8s de 495 kW (673 chevaux)

• Batteries CALT de 101 kWh

• 0 à 100 km/h en 2,78 secondes

• VMax de 265 km/h

• 800 km d’autonomie (cycle chinois)

Pour produire son véhicule,. Cette co-entreprise a en effet déjà des partenaires comme Hyundai et Mercedes, et figure comme étant le cinquième constructeur automobile chinois.En effet,C'est mieux que chez pas mal de concurrents, surtout pour une marque qui n'existait pas dans l'univers des véhicules électriques ! Le plus difficile va maintenant être de produire en masse ce modèle, car les capacités des usines semblent à peine capables de fournir seulement 150 000 unités -ce qui reste un très bon chiffre en passant.Il faut dire que, et qui devrait être proposé au moins 15 000€ de plus., contre 50 000 chez Tesla pour le modèleXiaomi vient en effet de démontrer qu'il est possible de, le tout à un tarif tout simplement délirant -même si le constructeur avoue perdre environ 10 000€ par voiture.Evidemment, on pourra rétorquer que la firme copie ce qui marche :, en y intégrant un OS maison et un écosystème bien connu... Les icônes du système rappellent largement l'iPhone et ses interfaces.et sans doute de la conduite semi-autonome. On pourra se consoler en regardant les vidéos de la SU7qui laissent à penser que toutes les aides à la conduite ne sont pas encore au point... Maiset aux américains ces dernières années... et qui pourraient bien conquérir le marché d'ici la prochaine décennie.Xiaomi n'ayant aucun savoir-faire sur le plan automobile, c'est en faitCette co-entreprise a déjà des partenaires comme Hyundai et Mercedes, et figure comme étant le cinquième constructeur automobile chinois,Avecde Volkswagen. Xiaomi annonce un Cx record de 0,195, ce qui serait meilleur que toute la concurrence, Tesla et Mercedes compris. Mais attention,, surtout chez les chinois où très peu de véhicules parviennent à rester sobre à haute vitesse.Logiquement, le savoir-faire de Xiaomi se retrouve surtout à l'intérieur, avec, à l'image de ce qu'on a dans l'EQS SUV.Un affichage tête-haute deen réalité augmentée vient compléter le dispositif, déjà impressionnant. L'ensemble est motorisé par le système maisonadaptée à l'automobile.Enfin,-mais ces annonces sont à prendre avec les pincettes d'usage, tant l'enjeu reste complexe.Sous le capot, les performances impressionnant, avec deux variantes :Oui, vous avez bien lu, si l'on reste derrière une Model S Plaid,Reste évidemment à voir ce qui se cache dans le châssis, et notamment sur piste.Xiaomi annonce une charge rapide àd’autonomie en seulement 10 minutes !