La conduite automatisée débarque en Suisse. Et en France c'est pour quand ?

Les nouvelles règles en Suisse : cadrées mais c’est un début

Tesla et la conduite automatisée

La France : un cadre qui s’installe très progressivement

Waymo et ses taxis autonomes

L’Europe : tout le monde n’est pas au même rythme

systèmes de conduite automatique

Les États-Unis : un puzzle réglementaire

Et ailleurs ?

Le Conseil fédéral Suisse a donc validé l’utilisation des véhicules automatisés dans trois situations : sur autoroute, sur des tronçons autorisés par les cantons et dans des parkings dédiés.Mais attention, ils devront être en mesure de reprendre les commandes à tout moment si nécessaire.Les cantons devront évaluer et valider les tronçons compatibles, en suivant les directives de la Confédération.Côté sécurité, les véhicules devront être surveillés par un opérateur à distance, capable d’intervenir si une situation dépasse les capacités du système.Le gouvernement suisse espère plusieurs bénéfices à ces autorisations : une meilleure sécurité, une meilleure fluidité du trafic et surtout des opportunités économiques pour les entreprises du transport et de la logistique.La France avance plus lentement sur cette question, mais a déjà un peu ajusté son cadre légal.Ces textes précisent également les responsabilités pénales en cas d’incident impliquant un véhicule automatisé.Actuellement, ces systèmes sont donc autorisés sur des zones prédéfinies, rares, mais surtout dans le cadre d’expérimentations.Si ces bases sont posées, la France avance encore très prudemment, en particulier pour encadrer les usages sans supervision humaine directe, comme les véhicules totalement autonomes opérés à distance.Les pays européens ne sont pas tous au même niveau sur cette question.Ce cadre est un des plus avancés en Europe.Au niveau global, l’Union européenne a modifié en 2022 la Convention de Vienne sur la circulation routière, en introduisant lesAux États-Unis, la conduite automatisée est avant tout une affaire d’États. En l’absence de cadre fédéral, chaque État décide de ses règles.En 2022, l’agence fédérale de sécurité routière a ajusté ses règles pour permettre l’utilisation de véhicules sans volant ni pédales.Au Japon, la législation permet la circulation de ces véhicules après des phases de tests concluantes. Singapour a aussi une approche proactive sur ce sujet : la cité-État a même conçu une mini-ville dédiée aux essais de véhicules autonomes et a mis en place une agence spécialisée pour superviser leur intégration.Ce qui est certain, c’est que la conduite automatisée gagne doucement du terrain partout dans le monde.