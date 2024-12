Auchan, Decathlon et Leroy Merlin misent sur 5000 bornes électriques pour fidéliser leurs clients

Le Plein

Vous allez pouvoir faire plus souvent vos courses et vos recharges en même temps

Des tarifs attractifs, mais avec conditions

Le Plein

Des déploiements de ce type sont aussi en cours chez McDonalds

Impact environnemental

En partenariat avec Voltalia

Pour attirer les conducteurs de véhicules électriques, les enseignes ont opté pour une tarification compétitive.Ces tarifs s’appliquent uniquement aux clients possédant une carte de fidélité des enseignes concernées. Sans carte , il faudra compter 10 % de plus. L’idée est de rendre l’utilisation des véhicules électriques plus accessible, en renforçant les programmes de fidélisation des enseignes.Selon Julius Dewavrin, directeur général de, l’utilisation de ces bornes pourrait permettre aux ménages de réduire de moitié leurs dépenses en carburant.Le calcul est un peu hasardeux mais admettons.En intégrant ces bornes à leurs parkings, les enseignes espèrent également réduire les émissions de CO2 liées aux déplacements des clients, qui représentent environ 15 % de l’empreinte carbone de Decathlon. Mais surtout, on ne va pas se mentir,Les magasins équipés constatent déjà une augmentation du temps moyen passé en magasin, passant de 45 minutes à 1 heure 9. Chez Decathlon , la présence de bornes aurait même attiré 3 % de nouveaux clients.C’est Voltalia, une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, qui supervise l’installation et l’exploitation de ces bornes.Précisions quand même que ce projet répond aussi aux obligations de la loi d’orientation des mobilités, qui impose aux parkings de plus de 20 places d’installer des bornes de recharge.Avec plus de 150 000 points de recharge déjà opérationnels en France, les enseignes commerciales jouent un rôle clé dans l’expansion de ce réseau.