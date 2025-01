Les ventes de voitures neuves baissent en 2024, l’électrique ne sauve pas les meubles

Un recul généralisé

Les électriques à la peine

Les hybrides gagnent en parts de marché

Avec 1,7 million d’immatriculations enregistrées en 2024, le marché des voitures neuves est donc bien en dessous des chiffres d’avant la pandémie, où plus de deux millions de véhicules étaient vendus chaque année. Si le début de l’année a montré des signes de reprise,Les tensions économiques et la réduction des aides à l’achat n’ont clairement rien arrangé.Les véhicules électriques, stars des années précédentes, ont vu leurs ventes reculer de 2,2 % en 2024. Leur part de marché reste figée à 16,9 %, un chiffre qui s’éloigne des 22 % exigés par l’Union européenne pour 2025.Malgré le lancement de modèles prometteurs comme la Renault 5 électrique qui a fait grands bruits, les livraisons tardives et des prix encore élevés n’ont pas permis d’inverser la tendance.Relativisons quand même les chiffres,donc certes le marché n’est pas du tout en grande forme, mais l’électrique sauve quand même les meubles.Face à ce ralentissement, les véhicules hybrides ont tiré leur épingle du jeu. Ils représentent désormais 42,8 % des ventes, contre 33,5 % en 2023. En décembre,Les motorisations thermiques continuent quand même de décliner, ne pesant plus que 36,8 % du marché, partagé entre l’essence (29,5 %) et le diesel (7,3 %).Pour les constructeurs, le constat est clair :Avec des hybrides en pleine ascension et de nouveaux modèles électriques qui doivent encore faire leurs preuves, le marché reste en pleine mutation, et on sera toujours là en 2025 pour vous montrer que l’électrique est une option intéressante ! En espérant que l’état reconsidèrera sa politique d’aide au passage à l’électrique, et que les prix baisseront, car vous nous le dites souvent, c’est clairement le premier frein pour sauter le pas !