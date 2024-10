Fin de la prime à la conversion automobile en 2025 ?

La prime à la conversion bientôt supprimée ?

La prime à la conversion automobile, autrefois appelée, pourrait donc disparaître dès 2025.. Elle était accessible aux ménages modestes et aux personnes qui mettaient à la casse un véhicule de plus de 10 ans, en échange de l'achat d'une voiture électrique ou hybride. Cette décision fait partie d'une enveloppe globale de réduction de 500 millions d'euros allouée au verdissement du parc automobile, qui passera de 1,5 à 1 milliard d'euros l'an prochain.Trois dispositifs majeurs sont actuellement financés par cette enveloppe : le bonus pour l'achat d'un véhicule électrique , le leasing social à 100 euros par mois, et la prime à la conversion.. Déjà restreinte au fil des ans, cette aide avait vu son coût diminuer, passant de 233 millions d'euros en 2022 à 150 millions en 2024, en raison de la réduction du nombre de bénéficiaires.Malgré son utilité, la prime à la conversion est jugée coûteuse et de moins en moins demandée. Entre 2023 et 2024, le nombre de dossiers a chuté de moitié, passant de 90 000 à 45 000.. Cela reste une mauvaise nouvelle, car cette suppression risque de limiter les efforts pour éliminer les véhicules les plus polluants. En parallèle, le leasing social , jugé trop coûteux, sera recalibré pour 2025.