Dacia Spring 2025 : une électrique dépouillée à 16 900 €

Un retour aux bases avec le moteur 45 ch

Concessions sur les équipements pour réduire les coûts

Une concurrence est là

Tarifs et options

En 2025, Dacia repositionne sa Spring avec une version Essential à moteur 45 ch, affichée à 16 900 €. Une manière de regagner en attractivité après une année 2024 compliquée, marquée par des ventes en chute libre.La batterie reste la même, avec une petite capacité de 26,8 kWh, pour une autonomie annoncée de 225 km en cycle mixte WLTP. Avec 45 ch sous le capot, les performances se limitent à un usage urbain ou périurbain.Pour afficher ce tarif sous les 17 000 €, Dacia a dû faire des choix.En revanche, elle se conforme aux normes de sécurité européennes en proposant de série des aides à la conduite comme le freinage automatique d’urgence, l’alerte de survitesse et l’aide au maintien dans la voie. En matière de confort, cette version offre un tableau de bord numérique de 7 pouces, le Bluetooth et un port USB, qui permet de connecter un smartphone pour des fonctions multimédias de base.La Dacia Spring reste l’une des électriques les moins chères du marché, mais elle doit faire face à des modèles comme la Citroën ë-C3 , promise sous les 20 000 € avec bonus écologique, ou la Leapmotor T03 Avec cette version Essential, Dacia cible clairement les acheteurs à la recherche d’un véhicule neuf à moindre coût, même en l’absence de bonus écologique, puisque la Spring est produite en Chine.Le modèle Essential 45 ch démarre à 16 900 €, suivi de l’Expression 45 ch à 17 900 €, qui ajoute la climatisation.Dacia cherche à offrir un éventail d’options adapté aux besoins et budgets variés, tout en conservant son positionnement comme l’une des marques les plus accessibles sur le marché de l’électrique.