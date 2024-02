Voici la Dacia Spring 2024 : une évolution suffisante pour faire oublier l'absence de bonus ?

Voici la Dacia Spring 2024

Du nouveau également à l'intérieur...

Media Nav Live

seulement

Notez les autocollants sur le pare-chocs

...mais pas sous le capot !

plus de 220km.

Privée de bonus : un challenge de taille

la Spring restera la voiture électrique la moins chère du marché

Face au premier modèle sorti en 2021 et au refresh de 2022 arborant le nouveau logo de la marque, cette nouvelle version 2024 s'offre un restylage nettement plus poussé lui permettant de reprendre, mais également d'afficher un design un peu plus rondouillard et moderne. Notons la présence de stickers reprenant un plan de ville sur les boucliers, qui pourront être changés en cas d'éraflures et ainsi masquer les dégâts à moindre frais.avec ses jantes de 15 pouces de série en version 65ch (contre 14 pouces auparavant) et son nouveau style renforçant le côté SUV citadin de poche. Certains regretteront peut-être l'absence des barres de toit renforçant le côté baroudeur et pratique du modèle précédent, mais qui sont remplacées sur cette version 2024 par un petit frunk (un coffre placé à l'avant) qui s'avérera fort pratique pour ranger les câble de charge et les sortir sans avoir à vider le coffre (de 308 litres, un volume en hausse de 6%).Souvent pointé du doigt par les critiques,, ainsi qu'un nouveau volant, un module pour les commandes audio sous ce dernier, et une colonne de direction réglable en hauteur (mais pas en profondeur). L'écran de 7 pouces pour l'instrumentation (déjà vu sur le nouveau Duster) remplace les traditionnelles aiguilles et sera épaulé par un écran central de 10,1 pouces (également vu sur le Duster) avec un systèmecompatible CarPlay et Android Auto, mais seulement sur la version haut de gamme Extrême.. On notera la présence d'une platine dotée de boutons physiques pour la gestion de la climatisation et certaines fonctions du véhicules, ainsi que de deux ports USB-C. Reste à voir si les finitions et matériaux seront d'un meilleur niveau que ce que proposait l'ancienne génération. La Spring 2024 limite l'embonpoint avec 6kg de plus que sa devancière, et affiche986kg sur la balance (ce qui lui permet de conserver son titre de voiture électrique de grande série la plus légère du marché, sous la tonne)La Spring devra faire face à une rude concurrence et Dacia n'a eu d'autre choix que de doter cette nouvelle version de quelques aides à la conduite, comme l'assistant de maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux, ou encore le freinage automatique d'urgence.(respectivement 33 et 44kW),permettant au constructeur d'annoncer une autonomie WLTP deLa recharge n'évolue pas non plus avec un chargeur fourni de série permettant d'atteindre 7kW en courant alternatif, soit environ 11h pour le 20 à 100% sur une prise de votre domicile ou 4h sur une prise permettant les 7kW, et la possibilité, en option, de monter à 30kW en courant continu pour une charge rapide de 20 à 80% en 45 minutes. Rien de transcendant donc, mais(pour Vehicule to Load)et permettra d'utiliser la batterie pour alimenter un autre appareil.Le constructeur ne donne pas encore les tarifs officiels, mais selon Dacia,. Reste que cette nouvelle version (qui pourrait de plus ne pas être proposée en version 45ch sur notre territoire) devrait voir son tarif augmenter, peut-être au-dessus de 20 000 euros. Au printemps, lors de l'ouverture des précommandes, cette nouvelle Spring toujours fabriquée en Chine etLa bataille s'annonce nettement plus ardue pour la nouvelle petite Dacia électrique.