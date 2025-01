Citroën prépare-t-elle le retour de la 2CV ? C’est possible

Visuel : Autocar

Depuis l’arrêt de sa production en 1990, la 2CV n’a jamais été relancée malgré les demandes récurrentes du public et de la presse. Citroën a longtemps résisté à cette idée, son ancien directeur général, Carlos Tavares . Cependant, les choses pourraient changer sous la nouvelle direction de Stellantis, en particulier face au succès de la Renault 5 électrique. Ce modèle a permis à Renault d’augmenter ses parts de marché en France, une stratégie que Citroën pourrait être tentée de suivre.La nouvelle 2CV pourrait s’appuyer sur la plateforme “Smart Car” de Stellantis, utilisée notamment pour la ë-C3 . Cette architecture simplifiée permettrait de produire un véhicule à coût réduit, en ligne avec les attentes pour un modèle populaire. Le positionnement permettrait, selon plusieurs spécialistes, de combler l’écart entre l’ Ami , voiture électrique ultra-compacte sans permis, et laEn termes de motorisation, l’option électrique semble bien sûr privilégiée. Le prix des batteries reste toutefois un problème, comme toujours représentant environ 40 % du coût total d’un véhicule électrique, selon le PDG de Citroën, Thierry Koskas., à l’image de la Dacia Spring, qui propose une autonomie modérée à un tarif plus ou moins acceptable.Si l’idée d’un design inspiré de la 2CV originale semble séduisante, Citroën pourrait adopter une approche plus mesurée., mais de respecter son esprit. Ce point pourrait influencer la conception de cette 2CV moderne, qui privilégierait la simplicité et l’accessibilité.Si le projet reçoit le feu vert,. Ce délai correspondrait à un cycle de développement classique et laisserait le temps à Citroën d’affiner son offre.En attendant, le constructeur explore déjà des designs rétro avec des modèles comme la Citroën Ami restylée, qui emprunte des éléments esthétiques à la 2CV.