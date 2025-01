Xiaomi SU7 : plus de 150 000 véhicules livrés

Visuel : CnEVPost

Des ventes concentrées sur le marché chinois

Visuel : CnEVPost

Un écosystème technologique et un réseau de recharge solide

Xiaomi Charging Map

Perspectives pour 2025

Lancé en mars 2024, le Xiaomi SU7 a rapidement trouvé son public en Chine. Fin 2024, Xiaomi annonçait avoir livré 135 000 exemplaires,. En janvier 2025, les livraisons cumulées ont dépassé les 150 000 unités, selon Lei Jun, PDG de Xiaomi.Les ventes du SU7 se concentrent exclusivement en Chine pour l’instant, où le constructeur bénéficie d’un marché domestique en forte demande pour les véhicules électriques.. Xiaomi a également dévoilé une édition limitée rouge pour célébrer son 15ᵉ anniversaire, commercialisée à 1 150 € supplémentaires, avec des livraisons prévues en mars 2025.Le SU7 n’est pas seulement attractif par ses prix compétitifs, mais aussi par ses performances technologiques.Pour accompagner ses véhicules, Xiaomi a développé l’application, qui regroupe plus de 1,02 million de bornes de recharge, dont 800 000 rapides., ce qui offre aux utilisateurs un accès en temps réel aux informations sur la disponibilité, les tarifs et même les frais de stationnement.Xiaomi ambitionne d’atteindre 300 000 livraisons d’ici la fin de 2025. En plus des variantes du SU7,. Pour soutenir cette croissance, le constructeur continue d’étendre son réseau de vente et d’après-vente. Fin 2024, Xiaomi comptait 200 magasins en Chine et 29 nouveaux centres de service ont été inaugurés en décembre.