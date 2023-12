Xiaomi SU7 : une voiture électrique plus rapide qu'une Porsche Taycan GTS ?

SU7 : la Model S de Xiaomi !

Des écrans géants

56 pouces

Aussi rapide qu'une Taycan ?

• Propulsion V6S de 220 kW (299 chevaux)

• Batterie CATL de 73,6 kWh

• Un 0 à 100 km/h abattu en 5,28 secondes

• 668 km d’autonomie (normes chinoises)

• 4x4 V8s de 495 kW (673 chevaux)

• Batteries CALT de 101 kWh

• 0 à 100 km/h en 2,78 secondes

• VMax de 265 km/h

• 800 km d’autonomie (cycle chinois)

Contrairement à ce que pourrait laisser penser sa dénomination, il ne s'agit pas d'un SUV 7 places ni d'une friandise,Xiaomi n'ayant aucun savoir-faire sur le plan automobile, c'est en faitCette co-entreprise a déjà des partenaires comme Hyundai et Mercedes, et figure comme étant le cinquième constructeur automobile chinois,Avecde Volkswagen. Xiaomi annonce un Cx record de 0,195, ce qui serait meilleur que toute la concurrence, Tesla et Mercedes compris. Mais attention,, surtout chez les chinois où très peu de véhicules parviennent à rester sobre à haute vitesse.Logiquement, le savoir-faire de Xiaomi se retrouve surtout à l'intérieur, avec, à l'image de ce qu'on a dans l'EQS SUV.Un affichage tête-haute deen réalité augmentée vient compléter le dispositif, déjà impressionnant. L'ensemble est motorisé par le système maisonadaptée à l'automobile.Enfin,-mais ces annonces sont à prendre avec les pincettes d'usage, tant l'enjeu reste complexe.Sous le capot, les performances impressionnant, avec deux variantes :Oui, vous avez bien lu, si l'on reste derrière une Model S Plaid,Reste évidemment à voir ce qui se cache dans le châssis, et notamment sur piste.Xiaomi annonce une charge rapide àd’autonomie en seulement 10 minutes !Même si la voiture existe bel et bien, tout ceci n'est pour le moment qu'une annonce bardée de chiffres très flatteurs, et il serait. Mais qui sait, les chinois impressionnent et possèdent d'immenses ressources financières et techniques... alors pourquoi pas !Enfin,