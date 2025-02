Renault Filante Record 2025 : un concept électrique pensé pour battre des records

Un clin d’œil aux modèles de légende

Ultraviolet

Un concentré de technologie ultra-léger

Un poste de conduite hors du commun

Si le Filante Record 2025 a l’air tout droit sorti d’un film de science-fiction, il s’inspire en fait surtout de l’histoire de Renault. Il rend hommage à trois modèles mythiques : le 40 CV des Records (1925), le Nervasport des Records (1934) et l’Étoile Filante (1956). Ces voitures avaient marqué leurs époques en pulvérisant des records de vitesse et d’endurance. Renault s’est d’ailleurs associé à Ligier Automotive, spécialiste des voitures de course, pour peaufiner l’aérodynamisme de l’engin. Résultat : une carrosserie effilée en fibre de carbone, conçue pour fendre l’air avec un minimum de résistance.L’idée derrière le Filante Record 2025, c’est d’optimiser chaque détail pour économiser un maximum d’énergie. Son châssis associe aluminium, acier et fibre de carbone, lui permettant d’afficher un poids plume d’environ 1 000 kg.Cette batterie, justement, est un pack de 87 kWh, comme sur le Renault Scenic E-Tech. Sauf qu’ici, les cellules sont intégrées directement, sans modules intermédiaires, pour gagner en légèreté. Renault a aussi utilisé l’ impression 3D avec du Scalmalloy (un alliage d’aluminium haute résistance) pour certaines pièces, histoire d’économiser encore quelques grammes.L’intérieur ne ressemble à rien de connu. Un seul siège, ultra-léger, fait de toile tendue sur des lames de carbone – Renault compare ça à un hamac.Tout passe par un système steer-by-wire et brake-by-wire, sans liaison mécanique entre le conducteur et les roues.Le tableau de bord est remplacé par un écran cylindrique flexible, qui affiche les infos essentielles. Même la ventilation a été repensée pour éviter d’alourdir la voiture avec des composants superflus.Ensuite, place aux tests en soufflerie et aux premiers essais en conditions réelles, avec une tentative de record prévue dans la première moitié de l’année. L’idée ici sera de battre l’actuel record d’efficacité du Mercedes Vision EQXX (13,5 km par kWh).