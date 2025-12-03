Renault 5 E-Tech : déjà 100 000 exemplaires produits à Douai
Publié le
La citadine électrique de Renault vient de franchir un cap symbolique. En seulement 15 mois, l'usine de Douai a assemblé 100 000 Renault 5 E-Tech, confirmant le succès commercial de ce modèle made in France élu Voiture de l'année 2025.
La Manufacture Ampere ElectriCity de Douai tourne à plein régime. Environ 900 véhicules sortent chaque jour des lignes de production, dont deux tiers de Renault 5 E-Tech. Pour tenir ce rythme, trois équipes se relaient quotidiennement, avec une équipe de nuit à mi-cadence ajoutée depuis le 13 octobre dernier. Le 100 000e exemplaire est une version Techno équipée de la batterie 52 kWh, la combinaison la plus populaire auprès des acheteurs.
Cette production s'inscrit dans une stratégie industrielle assumée. La Renault 5 E-Tech a obtenu la certification Origine France Garantie, et Renault a fait le choix de regrouper les deux tiers de ses fournisseurs dans un rayon de 300 kilomètres autour de Douai. L'usine produit d'ailleurs six modèles électriques sur une seule ligne : Renault 5, Mégane et Scénic E-Tech, Alpine A290, Nissan Micra et Mitsubishi Eclipse Cross. Un pari industriel qui semble payer.
Depuis son lancement commercial en octobre 2024, la Renault 5 domine le segment des citadines électriques en Europe. Elle se classe même deuxième toutes catégories confondues sur le marché européen. En France, elle trône en tête des ventes électriques depuis le début de l'année, avec plus de 31 500 immatriculations dont 5 286 en novembre. Elle occupe également la première place au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Espagne. La gamme démarre à 24 990 euros hors aides, ou 20 680 euros une fois le bonus écologique et la prime CEE déduits pour la version Five.
Difficile de bouder ce succès pour Renault. En 15 mois, le constructeur français a réussi son pari de ressusciter un modèle iconique tout en prouvant que la production électrique pouvait rester sur le sol national. La prochaine étape arrive en janvier 2026 avec la fonction One Pedal, un quatrième niveau de freinage régénératif qui permettra d'arrêter complètement le véhicule sans toucher la pédale de frein. Les modèles déjà livrés équipés des palettes au volant devraient recevoir cette mise à jour. Et moi, pendant ce temps, je rêve d'une version voiture électrique Alpine un peu plus abordable.
