Fastned va ouvrir la première aire de service sans pompe à carburant en France
Par Vincent Lautier - Publié le
L'opérateur néerlandais Fastned vient de remporter l'appel d'offres pour construire la première aire de service 100% électrique sur une route nationale française. Direction la Bretagne, à Saint-Yvi, pour une ouverture prévue en 2026.
C'est la Direction interdépartementale des routes Ouest (DIR Ouest) qui a confié à Fastned la conception et l'exploitation de cette aire d'un nouveau genre. Elle prendra place sur la RN 165 en direction de Quimper, un axe qui relie Nantes à Brest et voit passer plus de 28 000 véhicules par jour. Le site proposera six bornes de recharge ultra-rapide de 400 kW pour les voitures électriques, ainsi qu'une borne dédiée aux poids lourds. Les travaux débuteront début 2026, avec une ouverture dans le courant de l'année. Particularité de taille : aucune pompe à essence ou diesel ne sera installée.
Le choix de la Bretagne n'est pas anodin. La région compte près de 95 000 véhicules électriques en circulation sur les quatre départements du Finistère, du Morbihan, des Côtes-d'Armor et d'Ille-et-Vilaine, un chiffre supérieur à la moyenne nationale. La Bretagne dispose aussi de plus de 1 060 kilomètres de routes nationales et d'autoroutes non concédées, une exception en France. Au-delà des bornes, l'aire de Saint-Yvi proposera une boutique, des sanitaires et un jardin paysager avec conservation des arbres existants. L'ensemble sera alimenté à 100% par des énergies renouvelables, sous les auvents photovoltaïques caractéristiques de Fastned.
Fastned n'en est pas à son coup d'essai. En septembre 2025, l'opérateur a inauguré à Gentbrugge, sur l'autoroute E17 entre Gand et Anvers, la première aire de service autoroutière 100% électrique d'Europe. Deux stations, Nord et Sud, y proposent chacune 16 bornes de 400 kW, quatre chargeurs pour camions, un restaurant, une boutique ouverte 24h/24 et même des douches pour les routiers. L'ensemble fonctionne sans aucune émission sur place. Fastned exploite aujourd'hui plus de 380 stations en Europe, dont 53 en France, et vise les 1 000 stations d'ici 2030.
On trouve que Fastned avance vite et bien. Après la Belgique, la France va donc avoir sa première aire sans pompe, et c'est un signal fort. Par contre, six bornes pour 28 000 véhicules par jour, ça reste un peu léger, même si la plupart roulent encore au thermique. Reste à voir si d'autres opérateurs suivront ou si les pétroliers décideront de jouer le jeu de la transition. À quand une aire TotalEnergies 100% électrique sur l'A6 ?
