Fastned va ouvrir la première aire de service sans pompe à carburant en France

On en dit quoi ?



On trouve que Fastned avance vite et bien. Après la Belgique, la France va donc avoir sa première aire sans pompe, et c'est un signal fort. Par contre, six bornes pour 28 000 véhicules par jour, ça reste un peu léger, même si la plupart roulent encore au thermique. Reste à voir si d'autres opérateurs suivront ou si les pétroliers décideront de jouer le jeu de la transition. À quand une aire TotalEnergies 100% électrique sur l'A6 ?