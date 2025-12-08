Changan va lancer ses voitures électriques Avatr et Nevo en Europe d'ici 2027

Deepal S07

L'arrivée de Changan en Europe montre bien la montée en puissance des constructeurs chinois sur notre marché. Avec Huawei et CATL dans la boucle, Avatr dispose d'arguments technologiques solides face aux Tesla et autres BMW électriques. Par contre, reste à voir comment les consommateurs européens accueilleront une marque totalement inconnue, même bardée de specs impressionnantes. Le prix sera déterminant : en Chine, l'Avatr 12 démarre à environ 41 000 dollars. Si Changan parvient à maintenir ce positionnement en Europe malgré les taxes, la concurrence pourrait avoir du souci à se faire.

Changan ne débarque pas en Europe par hasard. Le constructeur, quatrième plus grand fabricant automobile chinois, a organisé un événement de lancement à Mayence en Allemagne au printemps 2025 pour présenter sa feuille de route. Trois marques sont prévues pour couvrir différents segments : Deepal pour les jeunes conducteurs, la marque Changan pour les familles, et Avatr pour le segment premium. Cette dernière est particulièrement intéressante puisqu'elle résulte d'unepour les systèmes de conduite autonome et l'infodivertissement.Côté technique, les modèles Avatr ne font pas dans la demi-mesure. L'Avatr 12, une berline grand tourisme, embarque deux moteurs développés par Huawei pour une puissance combinée de 425 kW (578 ch) et prometselon le cycle chinois CLTC. Le 0 à 100 km/h est expédié en 3,9 secondes. La batterie de 117 kWh fournie par CATL supporte la charge rapide 5C. La Nevo E07, elle, adopte une architecture 800 volts avec une autonomie de 520 à 650 km selon les versions. Les premiers marchés visés sont la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Royaume-Uni, la France n'est donc pas encore sur la liste, hélas.Pour contourner les droits de douane européens fixés à 30,7 % pour Changan, le constructeur chinois prévoit d'investiret cherche activement un site pour implanter une usine en Europe. L'objectif est clair : produire localement pour le marché local. Nic Thomas, responsable marketing et ventes de Changan Europe, a confirmé que les plans de production locale deviennent concrets. En parallèle, le groupe envisage aussi de commercialiser des hybrides rechargeables et des utilitaires légers si la demande le justifie.