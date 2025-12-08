Pas de CarPlay mais Apple CarKey débarque chez Rivian
Rivian est une marque à part dans le petit monde des
Malgré ses gênes très
La clef numérique d'iOS sera donc prise en charge sur les secondes générations de R1S et R1T, le SUV et le pickup de la marque récemment rafraichis.
Pour en bénéficier, il faudra a minima la version 2025.46 du software, basé sur Android Automotive (sans les services de Google). Rappelons à juste titre que la fonctionnalité n'est pas rétro-compatible car elle exige des puces particulière, notamment l'Ultra Wide Band (UWB) et un système de sécurisation des échanges. Les premières générations devront donc se faire une raison.
Le standard Apple CarKey permet à la fois d'ouvrir et de démarrer le véhicule, mais aussi de partager la clef, de la transmettre de façon numérique à un proche même de façon temporaire, le tout en offrant une sécurité accrue : contrairement à des systèmes bluetooth ou par ondes radio classiques, il n'est pas possible d'effectuer un proxy de la clef, un système souvent utilisé pour les vols.
Apple CarKey est disponible sur iOS, mais aussi sur watchOS, ce qui permet d'ouvrir la voiture uniquement avec sa montre -par exemple, vous pouvez aller à la plage sans clef ni smartphone. Pour le moment, les constructeurs ayant adopté CarKey sont assez limités, c'est le cas de BMW, de Polestar, de Mini, de Mercedes (sur quelques rares modèles), ou encore Smart et Volvo, issus du groupe Geely.
En testant le R1S à sa sortie, nous étions déjà bluffés de la qualité du logiciel et du faible nombre de bugs, malgré la jeunesse du constructeur. L'adoption de technologie moderne semble donc parfaitement en ligne avec la stratégie initiale.
Il est d'ailleurs étonnant que des marques comme Renault, Peugeot, Citroën et plus généralement, la plupart des grands constructeurs, n'aient toujours pas adopté CarKey. Ne plus avoir à transporter de clefs physiques et la possibilité de transférer la clef numériquement à tous ses appareils et ses proches facilite grandement la vie des propriétaires.
Avec la réserve d'énergie de l'iPhone, il reste même possible d'ouvrir la voiture alors que la batterie refuse d'allumer l'appareil. La probabilité d'arriver à cours de jus en même temps sur l'iPhone et l'Apple Watch est également très faible...
Enfin, précisons que Rivian propose Apple Music en natif sur ses véhicules, avec une totale rétro-compatibilité cette fois. En dehors de CarPlay, le constructeur est donc plutôt dans les petits papiers d'Apple...
pure playersde la voiture électrique, créée par d'anciens d'Apple et de Tesla, elle a su trouver son public et se faire une place parmi les rares startups automobiles à ne pas avoir mis la clef sous la porte.
Malgré ses gênes très
tech, la firme rechigne à prendre en charge CarPlay mais va adopter CarKey d'Apple ces prochaines semaines.
Rivian n'est pas encore disponible en Europe, même si certains arrivent à importer les voitures. Le premier SUV Rivian à débouler sur le vieux continent sera le Rivian R2, prévu pour 2026 aux USA et 2027 chez nous.