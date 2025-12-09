Stellantis va fournir 100 000 véhicules autonomes à Bolt pour l'Europe

Une alliance stratégique pour un marché en pleine mutation

Le segment des flottes autonomes, nouveau terrain d’expansion

Qu'en penser ?



2026 sera donc une année test pour Stellantis et Bolt. Les essais prévus l'an prochain constitueront une étape déterminante. Ils devront démontrer la fiabilité du système autonome, sa capacité à naviguer dans des environnements urbains complexes, son intégration avec les plateformes de mobilité de Bolt, et la viabilité économique d’une flotte autonome à grande échelle. Si ces tests sont concluants, la production initiale en 2029 pourrait ouvrir la voie à une adoption plus large dans plusieurs capitales européennes.

Le projet vise à. Celle-ci ambitionne d’introduire 100 000 véhicules autonomes dans sa flotte d’ici 2035, afin de réduire ses coûts, optimiser ses services et accompagner la. Pour Stellantis, l’accord représente un levier essentiel pour s’imposer sur un marché dominé aujourd’hui par des acteurs américains et asiatiques.Ce partenariat ne tombe pas du ciel :. En octobre, Stellantis avait déjà annoncé des collaborations dans le domaine des, pour l’intelligence embarquée, Uber Technologies pour les plateformes de mobilité, et aussi Foxconn pour la production électronique avancée.: faire de Stellantis un acteur incontournable du véhicule autonome et connecté, capable de rivaliser avec les géants de l’automobile et de la tech.Avec Bolt, Stellantis cible un marché en forte croissance :. Il s'agit d'un segment porté par plusieurs facteurs, comme la réduction des émissions et la lutte contre la, le besoin de renforcer lades opérateurs de mobilité, la transition vers des, ou encore la maturité croissante des technologies de conduite autonome.Les véhicules de niveau 4, capables de fonctionner sans intervention humaine dans des zones géographiques définies, pourraient devenir