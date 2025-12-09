Stellantis va fournir 100 000 véhicules autonomes à Bolt pour l'Europe
Le secteur automobile accélère encore dans la course aux véhicules autonomes. Le groupe Stellantis a annoncé un partenariat majeur avec Bolt, l’entreprise estonienne de mobilité partagée, pour développer une nouvelle génération de véhicules de niveau 4, capables de circuler sans conducteur pour un usage commercial. Les premiers essais sont attendus dès 2026, pour une production à grande échelle prévue à l’horizon 2029.
Le projet vise à intégrer des véhicules entièrement autonomes dans les flottes de mobilité urbaine opérées par Bolt. Celle-ci ambitionne d’introduire 100 000 véhicules autonomes dans sa flotte d’ici 2035, afin de réduire ses coûts, optimiser ses services et accompagner la demande croissante de transport durable dans les grandes villes européennes. Pour Stellantis, l’accord représente un levier essentiel pour s’imposer sur un marché dominé aujourd’hui par des acteurs américains et asiatiques.
Ce partenariat ne tombe pas du ciel : il s’inscrit dans une série d’alliances. En octobre, Stellantis avait déjà annoncé des collaborations dans le domaine des robotaxis avec Nvidia, pour l’intelligence embarquée, Uber Technologies pour les plateformes de mobilité, et aussi Foxconn pour la production électronique avancée. L’ensemble dessine une trajectoire assez claire : faire de Stellantis un acteur incontournable du véhicule autonome et connecté, capable de rivaliser avec les géants de l’automobile et de la tech.
Avec Bolt, Stellantis cible un marché en forte croissance : celui des flottes partagées sans chauffeur, roulant 24/24 dans les grandes métropoles. Il s'agit d'un segment porté par plusieurs facteurs, comme la réduction des émissions et la lutte contre la congestion, le besoin de renforcer la rentabilité des opérateurs de mobilité, la transition vers des usages plus flexibles et plus sobres, ou encore la maturité croissante des technologies de conduite autonome.
Les véhicules de niveau 4, capables de fonctionner sans intervention humaine dans des zones géographiques définies, pourraient devenir l’un des piliers de la mobilité européenne d’ici la fin de la décennie.
2026 sera donc une année test pour Stellantis et Bolt. Les essais prévus l'an prochain constitueront une étape déterminante. Ils devront démontrer la fiabilité du système autonome, sa capacité à naviguer dans des environnements urbains complexes, son intégration avec les plateformes de mobilité de Bolt, et la viabilité économique d’une flotte autonome à grande échelle. Si ces tests sont concluants, la production initiale en 2029 pourrait ouvrir la voie à une adoption plus large dans plusieurs capitales européennes.
Une alliance stratégique pour un marché en pleine mutation
Le segment des flottes autonomes, nouveau terrain d’expansion
Qu'en penser ?
