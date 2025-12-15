C'était la seule chose qui manquait à Waze face à Google Maps
Par Vincent Lautier - Publié le
L'application de navigation préférée des Français commence à tester une fonctionnalité réclamée depuis des années : l'affichage des feux de circulation directement sur la carte. Pour l'instant, seuls les utilisateurs israéliens peuvent en profiter, mais un déploiement mondial semble en bonne voie.
Une demande des utilisateurs enfin entendue
Un affichage limité pour ne pas surcharger l'écran
Google Maps comme réservoir de données
On en dit quoi ?
