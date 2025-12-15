C'était la seule chose qui manquait à Waze face à Google Maps

On en dit quoi ?



Il était temps que Waze se mette à la page sur ce point. Afficher les feux tricolores ne va pas révolutionner la navigation, mais c'est un confort appréciable pour anticiper les arrêts et mieux comprendre son itinéraire. On peut quand même se demander pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps alors que Google possède Waze depuis 2013. Reste à voir si la France fera partie des premiers pays à en bénéficier après Israël, ou si on devra patienter encore quelques mois.