Les prix de la Renault Twingo électrique sont incroyablement bas !
Dans un communiqué, Renault vient de dévoiler les prix officiels de sa nouvelle Twingo E-Tech. Grâce aux aides prévues par le Projet de Loi de Finances 2025, elle se positionne comme l’une des citadines électriques les plus accessibles du marché européen. En effet, son prix peut désormais descendre jusqu’à 14 720 euros, une barre rarement atteinte sur le segment A.
En version Evolution, la Renault Twingo E-Tech electric est affichée à 19 490 euros avant aides. Après déduction du coup de pouce gouvernemental, les tarifs deviennent particulièrement agressifs pour la version Evolution :
• 14 720 euros pour les ménages précaires (bonus de 4 770 €)
• 14 780 euros pour les ménages modestes (bonus de 4 710 €)
• 15 870 euros pour les autres ménages (bonus de 3 620 €)
Après aides, la version Techno passe à :
• 16 320 euros pour les ménages précaires (bonus de 4 770 €)
• 16 380 euros pour les ménages modestes (bonus de 4 710 €)
• 17 470 euros pour les autres ménages (bonus de 3 620 €)
Au vu de cette grille, la Twingo électrique se positionne clairement comme un modèle de rupture, pensé pour rendre l’électrique accessible au plus grand nombre.
Pensée avant tout pour les usages urbains et périurbains, la Twingo E-Tech electric embarque un moteur électrique de 60 kW (82 ch), une batterie de 27,5 kWh et une autonomie allant jusqu’à 263 km (cycle WLTP) — ce qui en fait une petite citadine parfaite.
En effet, ces caractéristiques en font une voiture idéale pour les trajets quotidiens, les déplacements domicile-travail ou les courts déplacements en périphérie, tout en conservant un encombrement réduit et son excellente maniabilité.
Avec ses 3,79m de long et 1,72m de large, Renault n’a pas sacrifié l’équipement pour tirer les prix vers le bas. La version Evolution inclut de série des sièges arrière coulissants individuellement, un écran conducteur de 7 pouces, un écran multimédia central de 10 pouces avec réplication du smartphone, un système multimédia connecté, le siège conducteur réglable en hauteur, la climatisation manuelle et l'aide au stationnement...
Sans compter les nouveaux coloris : Rouge Absolu, Vert Absolu, Jaune Mango et Noir Étoilé. N'hésitez pas à vous replonger dans la découverte de cette voiture avec Didier !
Enfin pour celles et ceux qui veulent craquer, l'ouverture des commandes est désormais imminente. Les commandes de la version Techno ouvriront le 16 décembre 2025 pour les détenteurs du Twingo R Pass et le 8 janvier 2026 pour le grand public.