Le Pape Léon XIV roule désormais en BMW iX électrique

On en dit quoi ?



On peut quand même relever que BMW multiplie les cadeaux au Vatican cette année. Avant le iX, le constructeur avait offert une moto R18 Transcontinental au pape, ensuite vendue aux enchères pour 156 000 euros au profit d'œuvres caritatives à Madagascar. Difficile de ne pas y voir une opération de communication : quoi de mieux qu'un pape au volant d'un SUV électrique pour verdir son image de marque ? Reste que le Vatican joue le jeu de l'électrification avec conviction. Il ne manque plus qu'une bénédiction urbi et orbi pour les bornes de recharge du Saint-Siège.