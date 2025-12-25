Le Pape Léon XIV roule désormais en BMW iX électrique
Par Vincent Lautier - Publié le
BMW a offert un iX xDrive60 M Sport au Pape Léon XIV. Ce SUV électrique de 544 chevaux et 687 km d'autonomie rejoint la flotte du Vatican, qui poursuit son électrification avec un objectif zéro émission d'ici 2030.
Le constructeur allemand n'a pas attendu le 25 décembre pour gâter le souverain pontife. Oliver Zipse, PDG sortant de BMW, et Massimiliano Di Silvestre, président de BMW Italie, se sont rendus il y a quelques jours au Vatican pour remettre officiellement les clés d'un iX xDrive60 M Sport à Léon XIV. Ce SUV électrique haut de gamme affiche 544 chevaux grâce à ses deux moteurs, une transmission intégrale et une autonomie annoncée de 687 kilomètres. En Italie, cette configuration est facturée environ 110 000 euros.
Contrairement aux papamobiles modifiées pour les apparitions publiques, ce BMW iX reste un modèle de série. Il servira de véhicule de transport quotidien pour le pape et son entourage, permettant des déplacements plus ou moins discrets au sein du Vatican et dans Rome. Pas de vitres blindées ni de plateforme surélevée ici : juste un SUV électrique luxueux pour les trajets du quotidien. BMW souligne que ce don montre son engagement pour la protection de l'environnement, un sujet cher au Saint-Père.
Ce n'est pas la première fois que le Vatican reçoit un véhicule électrique. En 2012, Benoît XVI avait déjà adopté un Renault Kangoo ZE. En décembre 2024, François avait reçu la première papamobile 100 % électrique, une Mercedes G580 EQ. Le Vatican s'est fixé un objectif ambitieux : convertir l'ensemble de sa flotte aux véhicules zéro émission d'ici 2030. Cette BMW iX a donc du sens dans cette stratégie d'électrification progressive.
On peut quand même relever que BMW multiplie les cadeaux au Vatican cette année. Avant le iX, le constructeur avait offert une moto R18 Transcontinental au pape, ensuite vendue aux enchères pour 156 000 euros au profit d'œuvres caritatives à Madagascar. Difficile de ne pas y voir une opération de communication : quoi de mieux qu'un pape au volant d'un SUV électrique pour verdir son image de marque ? Reste que le Vatican joue le jeu de l'électrification avec conviction. Il ne manque plus qu'une bénédiction urbi et orbi pour les bornes de recharge du Saint-Siège.
Un cadeau de Noël avant l'heure
Le constructeur allemand n'a pas attendu le 25 décembre pour gâter le souverain pontife. Oliver Zipse, PDG sortant de BMW, et Massimiliano Di Silvestre, président de BMW Italie, se sont rendus il y a quelques jours au Vatican pour remettre officiellement les clés d'un iX xDrive60 M Sport à Léon XIV. Ce SUV électrique haut de gamme affiche 544 chevaux grâce à ses deux moteurs, une transmission intégrale et une autonomie annoncée de 687 kilomètres. En Italie, cette configuration est facturée environ 110 000 euros.
Un véhicule de service, pas une papamobile
Contrairement aux papamobiles modifiées pour les apparitions publiques, ce BMW iX reste un modèle de série. Il servira de véhicule de transport quotidien pour le pape et son entourage, permettant des déplacements plus ou moins discrets au sein du Vatican et dans Rome. Pas de vitres blindées ni de plateforme surélevée ici : juste un SUV électrique luxueux pour les trajets du quotidien. BMW souligne que ce don montre son engagement pour la protection de l'environnement, un sujet cher au Saint-Père.
Le Vatican accélère sur l'électrique
Ce n'est pas la première fois que le Vatican reçoit un véhicule électrique. En 2012, Benoît XVI avait déjà adopté un Renault Kangoo ZE. En décembre 2024, François avait reçu la première papamobile 100 % électrique, une Mercedes G580 EQ. Le Vatican s'est fixé un objectif ambitieux : convertir l'ensemble de sa flotte aux véhicules zéro émission d'ici 2030. Cette BMW iX a donc du sens dans cette stratégie d'électrification progressive.
On en dit quoi ?
On peut quand même relever que BMW multiplie les cadeaux au Vatican cette année. Avant le iX, le constructeur avait offert une moto R18 Transcontinental au pape, ensuite vendue aux enchères pour 156 000 euros au profit d'œuvres caritatives à Madagascar. Difficile de ne pas y voir une opération de communication : quoi de mieux qu'un pape au volant d'un SUV électrique pour verdir son image de marque ? Reste que le Vatican joue le jeu de l'électrification avec conviction. Il ne manque plus qu'une bénédiction urbi et orbi pour les bornes de recharge du Saint-Siège.