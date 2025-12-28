Apple CarKey bientôt chez Tesla ? Un indice dans l'app officielle !
Tesla prépare-t-elle enfin une vraie clé Apple Wallet ? Un indice venu de Chine relance le débat.
Rappelons de prime abord que Tesla fut le premier constructeur à proposer la clef sur smartphone, mais via une technologie propriétaire en bluetooth.
En disséquant la dernière version de l’application Tesla (v4.52.0), des développeurs ont en effet mis la main sur une référence pour le moins intrigante :
À première vue, cette nouveauté semble clairement destinée au marché chinois, avec une intégration pensée pour HarmonyOS, l’écosystème logiciel de Huawei. L’idée ? Permettre aux utilisateurs d’ajouter leur clé Tesla directement dans Huawei Wallet, sans passer par l’application Tesla elle-même.
Contrairement à la
Elle peut utiliser le NFC, le Bluetooth ou même l’UWB, et surtout, elle reste opérationnelle même si l’application n’est pas lancée — voire, dans certains cas, lorsque le téléphone est presque à plat. Sur Android, le Tap-to-Unlock existe déjà, mais il reste limité. Sur iOS, en revanche, une intégration système permettrait d’utiliser sa Tesla même avec un iPhone éteint, comme c’est déjà le cas avec certaines marques compatibles Apple Wallet.
Ce choix de la Chine n’a rien d’étonnant. Tesla a souvent tendance à tester ses nouveautés sur ce marché en priorité, son plus important hors États-Unis, d’autant plus que Huawei pousse activement ses technologies embarquées, comme NearLink, une alternative ultra-faible latence au Bluetooth, déjà présente dans certains véhicules locaux.
Ce timing est d’autant plus intéressant que Rivian vient tout juste de déployer une mise à jour majeure ajoutant la prise en charge officielle d’Apple Wallet et Google Wallet, via le standard du Car Connectivity Consortium (CCC). Une solution élégante, sécurisée, partageable via iMessage ou WhatsApp, et même compatible avec l’Apple Watch — sans application dédiée.
Les propriétaires de Tesla réclament depuis des années une prise en charge native d’Apple et Google Wallet. La présence de ce code lié à Harmony Wallet prouve au moins une chose : Tesla n'est pas fermé à l'idée d'intégrer des standards issus de tierce partie.
Reste maintenant la vraie question : simple exclusivité chinoise, ou premier domino avant l’arrivée tant attendue d’Apple Wallet et Google Wallet chez Tesla ? Sur Mac4Ever, on parierait plutôt sur la seconde option… mais avec Tesla, rien n'est jamais acquis.
