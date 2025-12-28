Apple CarKey bientôt chez Tesla ? Un indice dans l'app officielle !

Apple CarKey bientôt chez Tesla ?

Harmony Wallet Key Card

Une vraie clé numérique, pas juste une app

Phone Key

La Chine comme laboratoire

Rappelons de prime abord que, mais via une technologie propriétaire en bluetooth.Derrière ce nom un peu obscur se cache peut-être une évolution majeure… ou au minimum un sérieux indice sur la stratégie future de Tesla en matière de clés numériques.À première vue,L’idée ? Permettre aux utilisateurs d’ajouter leur clé Tesla directement dans Huawei Wallet, sans passer par l’application Tesla elle-même.— voire, dans certains cas, lorsque le téléphone est presque à plat. Sur Android, le Tap-to-Unlock existe déjà, mais il reste limité. Sur iOS, en revanche, une intégration système permettrait, d’autant plus que Huawei pousse activement ses technologies embarquées, comme NearLink, une alternative ultra-faible latence au Bluetooth, déjà présente dans certains véhicules locaux.Ce timing est d’autant plus intéressant que, via le standard du Car Connectivity Consortium (CCC). Une solution élégante, sécurisée, partageable via iMessage ou WhatsApp, et même compatible avec l’Apple Watch — sans application dédiée.La présence de ce code lié à Harmony Wallet prouve au moins une chose : Tesla n'est pas fermé à l'idée d'intégrer des standards issus de tierce partie.Reste maintenant la vraie question :Sur Mac4Ever, on parierait plutôt sur la seconde option… mais avec Tesla, rien n'est jamais acquis.