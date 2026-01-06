Sony Honda Mobility dévoile l'AFEELA Prototype 2026, un SUV électrique attendu dès 2028
Par Vincent Lautier - Publié le
Au CES 2026, Sony Honda Mobility présente un prototype de SUV électrique basé sur l'AFEELA 1. La coentreprise confirme également les livraisons de sa berline en Californie pour fin 2026, avec un tarif démarrant à 89 900 dollars.
Sony Honda Mobility ne s'est pas contenté de confirmer le calendrier de l'AFEELA 1 au CES. La coentreprise a présenté l'AFEELA Prototype 2026, une déclinaison SUV de sa berline électrique. Le véhicule conserve le design épuré de la version sedan, avec l'écran LCD externe intégré au nez et le pod LiDAR sur le toit. Par contre, le gabarit a été revu à la hausse pour répondre aux préférences américaines en matière de véhicules surélevés. Sony Honda Mobility annonce une mise sur le marché américain dès 2028, même si 2029 semble plus réaliste selon les analystes.
Côté berline, les choses avancent. L'AFEELA 1 entre en phase de préproduction à l'usine Honda d'East Liberty en Ohio et les premières livraisons aux clients californiens sont prévues pour fin 2026. Le véhicule embarque une batterie de 91 kWh pour environ 480 km d'autonomie, deux moteurs électriques développant 483 ch et une recharge rapide jusqu'à 150 kW via prise NACS. Plus de 45 capteurs équipent la voiture, dont un LiDAR, 18 caméras et 9 radars. La version Signature démarre à 102 900 dollars, alors que la finition Origin à 89 900 dollars n'arrivera qu'en 2027.
Sony Honda Mobility mise beaucoup sur le divertissement pour se démarquer. On vous en avait parlé, l'AFEELA sera le premier véhicule à proposer PlayStation Remote Play, permettant de streamer ses jeux PS4 et PS5 à l'intérieur de la voiture lorsqu'elle est à l'arrêt. On retrouve également YouTube, Spotify et la plateforme Epic Games. Côté conduite, l'AFEELA Intelligent Drive démarre au niveau 2+ et évoluera vers une autonomie de niveau 4 via des mises à jour over-the-air. L'assistant personnel conversationnel, alimenté par Microsoft Azure OpenAI Service, complète le tableau technologique.
Il faut bien constater que Sony Honda Mobility joue la carte de la tech à fond. Sauf que voilà, à 90 000 dollars minimum pour 480 km d'autonomie, la concurrence est rude face aux Tesla Model S par exemple. Le PlayStation Remote Play est un argument sympa, mais difficile de justifier un tel écart de prix pour jouer à Gran Turismo dans sa voiture. Par contre, le SUV pourrait changer la donne si le tarif reste raisonnable. Reste à voir si Sony et Honda tiendront leurs délais cette fois-ci. Et surtout, à quand une AFEELA compacte pour l'Europe ?
Un SUV avant tout pour séduire le marché américain
Sony Honda Mobility ne s'est pas contenté de confirmer le calendrier de l'AFEELA 1 au CES. La coentreprise a présenté l'AFEELA Prototype 2026, une déclinaison SUV de sa berline électrique. Le véhicule conserve le design épuré de la version sedan, avec l'écran LCD externe intégré au nez et le pod LiDAR sur le toit. Par contre, le gabarit a été revu à la hausse pour répondre aux préférences américaines en matière de véhicules surélevés. Sony Honda Mobility annonce une mise sur le marché américain dès 2028, même si 2029 semble plus réaliste selon les analystes.
L'AFEELA 1 enfin concrète
Côté berline, les choses avancent. L'AFEELA 1 entre en phase de préproduction à l'usine Honda d'East Liberty en Ohio et les premières livraisons aux clients californiens sont prévues pour fin 2026. Le véhicule embarque une batterie de 91 kWh pour environ 480 km d'autonomie, deux moteurs électriques développant 483 ch et une recharge rapide jusqu'à 150 kW via prise NACS. Plus de 45 capteurs équipent la voiture, dont un LiDAR, 18 caméras et 9 radars. La version Signature démarre à 102 900 dollars, alors que la finition Origin à 89 900 dollars n'arrivera qu'en 2027.
PlayStation et IA à bord
Sony Honda Mobility mise beaucoup sur le divertissement pour se démarquer. On vous en avait parlé, l'AFEELA sera le premier véhicule à proposer PlayStation Remote Play, permettant de streamer ses jeux PS4 et PS5 à l'intérieur de la voiture lorsqu'elle est à l'arrêt. On retrouve également YouTube, Spotify et la plateforme Epic Games. Côté conduite, l'AFEELA Intelligent Drive démarre au niveau 2+ et évoluera vers une autonomie de niveau 4 via des mises à jour over-the-air. L'assistant personnel conversationnel, alimenté par Microsoft Azure OpenAI Service, complète le tableau technologique.
On en dit quoi ?
Il faut bien constater que Sony Honda Mobility joue la carte de la tech à fond. Sauf que voilà, à 90 000 dollars minimum pour 480 km d'autonomie, la concurrence est rude face aux Tesla Model S par exemple. Le PlayStation Remote Play est un argument sympa, mais difficile de justifier un tel écart de prix pour jouer à Gran Turismo dans sa voiture. Par contre, le SUV pourrait changer la donne si le tarif reste raisonnable. Reste à voir si Sony et Honda tiendront leurs délais cette fois-ci. Et surtout, à quand une AFEELA compacte pour l'Europe ?