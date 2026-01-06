Sony Honda Mobility dévoile l'AFEELA Prototype 2026, un SUV électrique attendu dès 2028

On en dit quoi ?



Il faut bien constater que Sony Honda Mobility joue la carte de la tech à fond. Sauf que voilà, à 90 000 dollars minimum pour 480 km d'autonomie, la concurrence est rude face aux Tesla Model S par exemple. Le PlayStation Remote Play est un argument sympa, mais difficile de justifier un tel écart de prix pour jouer à Gran Turismo dans sa voiture. Par contre, le SUV pourrait changer la donne si le tarif reste raisonnable. Reste à voir si Sony et Honda tiendront leurs délais cette fois-ci. Et surtout, à quand une AFEELA compacte pour l'Europe ?