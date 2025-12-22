Le premier humain pesant 1000 milliards de dollars ? Elon Musk n'en a jamais été aussi près
Par Vincent Lautier - Publié le
L'homme le plus riche du monde vient de dépasser un nouveau cap historique. Entre SpaceX qui explose, Tesla qui repart à la hausse et un package de rémunération de 56 milliards validé par la justice, Elon Musk accumule les records.
Début décembre 2024, Elon Musk devenait le premier homme à dépasser les 400 milliards de dollars de patrimoine. Un an plus tard, selon Forbes, il a franchi successivement les 600 puis les 700 milliards de dollars. Cette progression fulgurante s'explique principalement par SpaceX, qui vient d'atteindre une valorisation d'environ 800 milliards de dollars lors d'une récente vente d'actions. Musk détenant 42 % de l'entreprise spatiale, cette opération a ajouté 168 milliards de dollars à sa fortune personnelle. À cela s'ajoutent ses 12 % dans Tesla, qui représentent environ 197 milliards de dollars, et ses 53 % dans xAI, sa startup d'intelligence artificielle valorisée à 230 milliards.
Le 19 décembre, la Cour Suprême du Delaware a renversé une décision de première instance et rétabli le package de rémunération controversé de 2018. Ce plan, approuvé à l'époque par les actionnaires de Tesla, prévoyait une rémunération en actions conditionnée à l'atteinte d'objectifs de croissance. Un tribunal inférieur l'avait annulé en estimant que le processus avait été influencé par Musk lui-même. La cour suprême a jugé cette annulation
Et ce n'est visiblement qu'un début. En novembre, les actionnaires de Tesla ont approuvé un nouveau plan de rémunération qui pourrait atteindre 878 milliards de dollars si l'entreprise réalise ses objectifs en matière de conduite autonome, de robotaxis et de robots humanoïdes. SpaceX prévoit par ailleurs une introduction en Bourse en 2026 qui pourrait valoriser la société à 1 500 milliards de dollars. Si ces projections se réalisent, Musk deviendrait le premier être humain à posséder plus de 1 000 milliards de dollars de patrimoine. À titre de comparaison, Larry Ellison, co-fondateur d'Oracle et deuxième fortune mondiale, plafonne autour de 400 milliards, le pauvre homme.
Ces chiffres donnent un peu le vertige. On parle d'un homme dont la fortune a été multipliée par sept en cinq ans et qui pourrait toucher l'équivalent du PIB d'un pays moyen en bonus de performance. Les montants n'ont plus aucun sens, Musk vient de récupérer 140 milliards en actions sans que personne ne bronche vraiment. On peut se demander jusqu'où cette concentration de richesse peut aller. J'ai quand même deux question pour vous. Vous en pensez quoi ? Et surtout, quand vous arriverez à 1 000 milliards de fortune, c'est quoi le premier truc que vous achetez sans réfléchir ?
Une fortune qui double en quelques mois
56 milliards de dollars validés par la justice
Cap sur les 1 000 milliards
On en dit quoi ?
