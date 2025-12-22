Le premier humain pesant 1000 milliards de dollars ? Elon Musk n'en a jamais été aussi près

On en dit quoi ?



Ces chiffres donnent un peu le vertige. On parle d'un homme dont la fortune a été multipliée par sept en cinq ans et qui pourrait toucher l'équivalent du PIB d'un pays moyen en bonus de performance. Les montants n'ont plus aucun sens, Musk vient de récupérer 140 milliards en actions sans que personne ne bronche vraiment. On peut se demander jusqu'où cette concentration de richesse peut aller. J'ai quand même deux question pour vous. Vous en pensez quoi ? Et surtout, quand vous arriverez à 1 000 milliards de fortune, c'est quoi le premier truc que vous achetez sans réfléchir ?