Volvo prépare "l'une des plus grosses MAJ logicielles" pour 2,5 millions de véhicules
Par Didier Pulicani - Publié le
Ce matin, Volvo présentait son tout nouvel EX60, avec un système revu et une toute nouvelle interface, très inspirée de ce que fait son cousin Polestar notamment.
Le constructeur compte en réalité déployer cette mise à jour sur plus de 2,5 millions de véhicules déjà en circulation.
Volvo a en effet déclaré qu'il s'agira d'une des
En pratique, tous les modèles équipés d'Android Automotive seront effectivement concernés. Cela permet de remonter jusqu'aux premiers XC40 sortis fin... 2020 (voir notre test). Il faut dire qu'en 4 ans, les mises à jour proposées étaient relativement mineures, essentiellement des correctifs. En face, Tesla propose depuis 15 ans, des updates très réguliers, avec des fonctionnalités majeures (le mode sentinelle, les feux matrix, des jeux....), comme pour iOS finalement. On se demandait d'ailleurs si le choix d'Android Automotive était finalement aussi prometteuren termes de mises à jour qu'on pouvait l'espérer, car les OS ont pas trop bougé ces dernières années.
EX40/XC40/C40, EX30, EX90, ES90 et EX60 bénéficieront donc d'une toute nouvelle interface, plus sombre, plus sobre aussi, et sans doute plus ergonomique que la version actuelle. A titre personnel, je préfère de loin la surcouche Polestar, dont semble être très inspiré cette nouvelle version de l'OS, c'est donc une bonne chose.
L'update comprendra donc une nouvelle interface, mais aussi de nouvelles applications.
Puisqu'il s'agit d'un Android Automotive complet, avec les services de Google (comme chez Renault), Volvo va donc intégrer Google Gemini, l'IA que l'on va d'ailleurs retrouver chez Apple cette année à la place de Siri.
Anders Bell, le responsable technique de Volvo, a indiqué que la MAJ était en phase de finalisation et que la sortie était prévue dans les prochains mois. Il faudra donc attendre le printemps, voire l'été prochain, pour en bénéficier.
Attention, les versions les plus anciennes, avec des puces moins puissantes (on pense aux XC40/C40) auront peut-être quelques fonctionnalités en moins, mais Volvo promet que l'essentiel sera bien là, quelque soit l'ancienneté du véhicule.
Le constructeur compte en réalité déployer cette mise à jour sur plus de 2,5 millions de véhicules déjà en circulation.
2,5 millions de véhicules concernés
Volvo a en effet déclaré qu'il s'agira d'une des
plus importantes mises à jour OTA (à distance) dans l'histoire, sans toutefois donner de date spécifique.
En pratique, tous les modèles équipés d'Android Automotive seront effectivement concernés. Cela permet de remonter jusqu'aux premiers XC40 sortis fin... 2020 (voir notre test). Il faut dire qu'en 4 ans, les mises à jour proposées étaient relativement mineures, essentiellement des correctifs. En face, Tesla propose depuis 15 ans, des updates très réguliers, avec des fonctionnalités majeures (le mode sentinelle, les feux matrix, des jeux....), comme pour iOS finalement. On se demandait d'ailleurs si le choix d'Android Automotive était finalement aussi prometteuren termes de mises à jour qu'on pouvait l'espérer, car les OS ont pas trop bougé ces dernières années.
EX40/XC40/C40, EX30, EX90, ES90 et EX60 bénéficieront donc d'une toute nouvelle interface, plus sombre, plus sobre aussi, et sans doute plus ergonomique que la version actuelle. A titre personnel, je préfère de loin la surcouche Polestar, dont semble être très inspiré cette nouvelle version de l'OS, c'est donc une bonne chose.
Gemini et des apps
L'update comprendra donc une nouvelle interface, mais aussi de nouvelles applications.
Puisqu'il s'agit d'un Android Automotive complet, avec les services de Google (comme chez Renault), Volvo va donc intégrer Google Gemini, l'IA que l'on va d'ailleurs retrouver chez Apple cette année à la place de Siri.
Gemini, embarqué dans votre voiture, comprend mieux vos besoins grâce à des conversations naturelles. Vous pouvez ainsi rédiger des messages, les traduire dans une autre langue avant de les envoyer, poser des questions sur le manuel d'utilisation du véhicule ou obtenir des informations précises sur votre destination.
Anders Bell, le responsable technique de Volvo, a indiqué que la MAJ était en phase de finalisation et que la sortie était prévue dans les prochains mois. Il faudra donc attendre le printemps, voire l'été prochain, pour en bénéficier.
Nous allons déployer cette technologie sur ces voitures afin d'offrir une mise à niveau nécessaire et très agréable de l'expérience d'interaction du propriétaire avec sa voiture, a-t-il déclaré, ajoutant qu'une fois le système mis à jour,
il est assez facile de remplacer l'Assistant Google actuel par Gemini.
Attention, les versions les plus anciennes, avec des puces moins puissantes (on pense aux XC40/C40) auront peut-être quelques fonctionnalités en moins, mais Volvo promet que l'essentiel sera bien là, quelque soit l'ancienneté du véhicule.