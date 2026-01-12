Volvo rappelle des milliers d'EX30 pour risque d'incendie de batterie
Par Vincent Lautier - Publié le
Le constructeur suédois demande aux propriétaires de certains EX30 de limiter leur charge à 70%. En cause : des cellules de batterie défectueuses fournies par Sunwoda, fabricant chinois que Geely attaque en justice pour 323 millions de dollars.
Volvo vient d'émettre une alerte mondiale concernant son SUV électrique EX30 (que nous avons testé ici). Environ 33 800 véhicules équipés de batteries Sunwoda sont concernés, dont 10 440 au Royaume-Uni et une quarantaine aux États-Unis, le nombre de modèles concernés en France n'est pas connu pour le moment. Le problème ? Environ 0,02% des cellules peuvent surchauffer lorsque la batterie est chargée à fond, avec un risque d'emballement thermique. Un EX30 a pris feu dans une concession brésilienne en novembre 2025, ce qui a mobilisé onze pompiers et quatre camions pour éteindre l'incendie. En attendant un rappel officiel, Volvo demande aux propriétaires de ne pas charger au-delà de 70%.
Derrière ce rappel se cache aussi un conflit plus large. Geely, maison-mère de Volvo, a déposé plainte fin décembre contre Sunwoda pour 2,31 milliards de yuans, soit environ 276 millions d'euros. La filiale Vremt, qui fournit les batteries de plusieurs modèles Zeekr, accuse le fabricant chinois d'avoir livré des cellules défectueuses entre juin 2021 et décembre 2023. La Zeekr 001 a déjà fait les frais de ces problèmes : dégradation anormale de la capacité, vitesses de charge en chute libre, et au final un programme de remplacement gratuit des batteries qui aurait coûté plus d'un milliard de yuans à Geely.
Le fabricant chinois conteste les accusations et affirme que ses cellules fonctionnent sans problème chez d'autres clients. Mais le montant réclamé correspond à peu près à la totalité de ses bénéfices sur 2023 et 2024 combinés. L'action Sunwoda a plongé de 16% à l'annonce du procès. Côté Volvo, seuls les EX30 Single Motor Extended Range et Twin Motor Performance sont touchés. La version d'entrée de gamme Single Motor utilise une batterie différente, avec une chimie lithium-fer-phosphate qui n'est pas concernée par le défaut.
C'est quand même un sacré coup dur pour Geely, qui se retrouve à gérer les problèmes de batterie sur deux de ses marques en même temps. Volvo et Zeekr dans le même panier, avec le même fournisseur en cause. Et le timing est un peu gênant pour Sunwoda, qui essaie de se faire une place face aux géants CATL et BYD. Pour les propriétaires d'EX30, la consigne de charger à 70% maximum est franchement contraignante. On attend de voir si Volvo propose un vrai correctif ou un remplacement de batterie.
Un incendie au Brésil comme déclencheur
Volvo vient d'émettre une alerte mondiale concernant son SUV électrique EX30 (que nous avons testé ici). Environ 33 800 véhicules équipés de batteries Sunwoda sont concernés, dont 10 440 au Royaume-Uni et une quarantaine aux États-Unis, le nombre de modèles concernés en France n'est pas connu pour le moment. Le problème ? Environ 0,02% des cellules peuvent surchauffer lorsque la batterie est chargée à fond, avec un risque d'emballement thermique. Un EX30 a pris feu dans une concession brésilienne en novembre 2025, ce qui a mobilisé onze pompiers et quatre camions pour éteindre l'incendie. En attendant un rappel officiel, Volvo demande aux propriétaires de ne pas charger au-delà de 70%.
Geely attaque Sunwoda en justice
Derrière ce rappel se cache aussi un conflit plus large. Geely, maison-mère de Volvo, a déposé plainte fin décembre contre Sunwoda pour 2,31 milliards de yuans, soit environ 276 millions d'euros. La filiale Vremt, qui fournit les batteries de plusieurs modèles Zeekr, accuse le fabricant chinois d'avoir livré des cellules défectueuses entre juin 2021 et décembre 2023. La Zeekr 001 a déjà fait les frais de ces problèmes : dégradation anormale de la capacité, vitesses de charge en chute libre, et au final un programme de remplacement gratuit des batteries qui aurait coûté plus d'un milliard de yuans à Geely.
Sunwoda dans la tourmente
Le fabricant chinois conteste les accusations et affirme que ses cellules fonctionnent sans problème chez d'autres clients. Mais le montant réclamé correspond à peu près à la totalité de ses bénéfices sur 2023 et 2024 combinés. L'action Sunwoda a plongé de 16% à l'annonce du procès. Côté Volvo, seuls les EX30 Single Motor Extended Range et Twin Motor Performance sont touchés. La version d'entrée de gamme Single Motor utilise une batterie différente, avec une chimie lithium-fer-phosphate qui n'est pas concernée par le défaut.
On en dit quoi ?
C'est quand même un sacré coup dur pour Geely, qui se retrouve à gérer les problèmes de batterie sur deux de ses marques en même temps. Volvo et Zeekr dans le même panier, avec le même fournisseur en cause. Et le timing est un peu gênant pour Sunwoda, qui essaie de se faire une place face aux géants CATL et BYD. Pour les propriétaires d'EX30, la consigne de charger à 70% maximum est franchement contraignante. On attend de voir si Volvo propose un vrai correctif ou un remplacement de batterie.