Volvo rappelle des milliers d'EX30 pour risque d'incendie de batterie

On en dit quoi ?

C'est quand même un sacré coup dur pour Geely, qui se retrouve à gérer les problèmes de batterie sur deux de ses marques en même temps. Volvo et Zeekr dans le même panier, avec le même fournisseur en cause. Et le timing est un peu gênant pour Sunwoda, qui essaie de se faire une place face aux géants. Pour les propriétaires d'EX30, la consigne de charger à 70% maximum est franchement contraignante. On attend de voir si Volvo propose un vrai correctif ou un remplacement de batterie.